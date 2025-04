Junts contradice a RTVE y niega que su pacto con el PSOE contemple un nuevo canal en catalán

Pocas horas después de que RTVE presentara oficialmente su "nuevo canal en catalán", Junts ha expresado su malestar y ha negado que su pacto con el PSOE contemple la creación de una nueva señal específica. En un comunicado difundido este lunes, la formación de Carles Puigdemont ha aclarado que el acuerdo alcanzado en el marco de la renovación del consejo de administración de RTVE implica convertir la actual programación de La 2 y del canal infantil Clan en emisiones íntegramente en catalán en Catalunya, y no en poner en marcha una nueva cadena.

Este aviso llega tras la presentación oficial de RTVE en Sant Cugat, donde se ha dado a conocer el nuevo canal en catalán, un acto en el que han participado el director de la nueva señal, Oriol Nolis, y el consejero Miquel Calçada, nombrado a propuesta de Junts. Sin embargo, la formación posconvergente ha insistido en su comunicado que "no se trata de crear competencia a la oferta existente", sino de aumentar de forma significativa la presencia del catalán en el mapa televisivo.

La semana pasada, incluso se llegó a anunciar el nombre del canal, "2Cat", lo que generó tensiones con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), debido a su similitud con la plataforma 3Cat. Si bien en la presentación de este lunes RTVE ha dado marcha atrás y ha asegurado que "todavía" no se ha decidido la marca, fuentes de Junts aseguran que la noticia generó también malestar dentro del partido, al entender que no respondía al acuerdo alcanzado. Es decir, el problema radica en la interpretación del pacto, no en el objetivo, que en ambos casos es potenciar el catalán desde la cadena pública.

La interpretación del pacto

En este sentido, las mismas voces subrayan que la idea original del pacto siempre fue aprovechar el canal de La 2, que ya tiene su propia audiencia y trayectoria, para promover el catalán de forma más inmediata, y no la creación de una nueva emisora, cuyo despliegue tardaría más tiempo, además de entender que es algo que podría incomodar al canal 3Cat, como ya ha ocurrido con la disputa del futuro nombre de la emisora.