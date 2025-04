Junts se abre a negociar con el Govern una ampliación de crédito para hacer frente a los aranceles de Trump

Pocas horas antes de que el Govern presente a los grupos parlamentarios su plan para hacer frente a los aranceles que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países europeos, Junts ha anunciado este lunes un 'contrapaquete' con medidas económicas que persiguen el mismo objetivo. La intención es explicárselo al Executiu en la reunión de esta tarde para escenificar el compromiso del partido con los sectores afectados por la guerra comercial y tender la mano al president Salvador Illa para responer a este nuevo escenario.

"Si Illa está dispuesto a escuchar nuestras medidas, estamos dispuestos a sentarnos y ver si hay acuerdos", ha declarado el portavoz de Junts, Josep Rius, preguntado sobre si su formación apoyaría un suplemento de crédito que incluya medidas para responder a la política arancelaria de la Casa Blanca, uno de los escenarios que planteó el president de la Generalitat la semana pasada. De momento, el Govern ha anunciado que movilizará 1.500 millones de euros vía créditos y subvenciones para amortiguar los efectos negativos de esta crisis global en las empresas catalanas.

Desde Junts piden al president concreciones en su plan. "Cualquier anuncio que haga Illa debe explicar muy bien de dónde saldrá el dinero, de qué partidas", ha reclamado Rius, tras reiterar que sin presupuestos "hay poco margen de maniobra" y que no aceptarán que el jefe del Executiu "venda humo". La intención del Govern es trabajar para sacar adelante la ampliación de crédito con sus socios de investidura, pero el mismo president reafirmó su compromiso con tejer acuerdos para responder a esta nueva era: "Es tiempo de alianzas, quien quiera actuar en solitario va por el mal camino", espetó Illa.

Un 'contraplan' económico

Para el partido de Carles Puigdemont, sin embargo, solo hay dos escenarios. Que Illa se apoye en sus socios de investidura para responder a la política arancelaria o que mire hacia Junts. "Que elija con quien quiere llegar a acuerdos", ha deslizado el portavoz posconvergentes. Su partido ya ha dado un paso adelante. Tras la reunión ejecutiva del partido, Rius ha desgranado en rueda de prensa todas las propuestas que llevarán a la reunión y que van desde un plan de acción para buscar socios alternativos en Canadá, América Latina y Asia, hasta la creación de un fondo de ayudas directas con incentivos fiscales para las empresas catalanas que exporten en EEUU o el desarrollo de una estrategia de marketing que potencie la marca catalana en el exterior bajo el lema 'made in Catalonia' -en contraposición al que ha adoptado el Govern, 'Responem'-.

En su intervención, Rius también ha reprochado duramente a Illa que no asista personalmente a la reunión convocada esta tarde con los grupos parlamentarios, que, en palabras del portavoz, fue en respuesta a una petición de su partido. "Lamentamos que no esté liderada por el president de la Generalitat, ya que se trata de una cuestión compleja y grave. No entendemos por qué se esconde y delega la reunión a sus consellers", ha afirmado. Al encuentro con los grupos parlamentarios, que tendrá lugar a las 18.00 horas en la sede del Departament de Economia, acudirán la consellera Alícia Romero, el de Presidència, Albert Dalmau, y el de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.