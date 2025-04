ERC y Comuns colaborarán con Illa en la guerra arancelaria pero no garantizan su apoyo a la ampliación de crédito

Desde hace unos días la guerra arancelaria lo condiciona todo, también la política catalana. Este lunes el Govern de Illa ha anunciado su plan para mitigar los efectos de los aranceles impuestos por Trump y ya sabe que puede contar, como mínimo, con dos apoyos para defenderlo y sacarlo adelante, el de ERC y los Comuns. Eso sí, esta oferta de colaboración no implica que estos dos partidos ya tengan decidido apoyar el decreto que Illa tiene entre manos para ampliar en 1.700 millones los presupuestos de la Generalitat. Una cosa son los aranceles, dicen, y otra muy diferente, la ampliación de crédito.

Esta tarde los grupos parlamentarios se reunirán con el Govern para conocer el detalle de este plan 'anti aranceles' de Illa. A falta de conocer la letra pequeña, portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, ha asegurado que la Generalitat puede contar con su partido porque los aranceles son un "ataque a las reglas del juego" y todo el mundo debe implicarse para "defender el tejido económico catalán". Así, los republicanos acuden a la cita con voluntad de "escuchar" y "acompañar en lo que haga falta".

Los republicanos ofrecen su mano tendida en el tema de los aranceles, pero también han querido dejar claro que esto no es un cheque en blanco para que a partir de ahora el Govern haga lo que le plazca en otros asuntos candentes. Así, Albert ha avisado al Govern de que no puede dar por descontado que tendrá los votos de ERC para sacar adelante la ampliación de crédito pendiente. Este decreto de ampliación es clave para que el president Illa consiga estabilidad política pese a no haber conseguido aprobar los presupuestos. En definitiva, ERC avisa al Govern de que no aproveche el conflicto de los aranceles para hacer una suerte de chantaje emocional para aprobar la ampliación de crédito. "No puede hacer ver que tenemos que aprobarla [la ampliación de crédito] porque hay una guerra comercial", ha concluido.

Albert también ha aprovechado su intervención para cargar contra las formaciones de derecha y extrema derecha que han estado dando apoyo a las políticas de Trump. "Ahora el castigo a los productores catalanes tiene el apoyo de estos partidos", ha dicho el dirigente republicano. Es una forma de cargar con el PP y Vox, pero también contra Aliança Catalana, el partido independentista ultra.

Un Govern "valiente"

Los Comuns, por su parte, también se han mostrado dispuestos a cooperar con el Govern para "combatir" el efecto de los aranceles, aunque no han desvelado si eso significa que pueden contar con su apoyo a la ampliación de crédito, que hasta ahora condicionan a avances, principalmente, en materia de vivienda. "Mano tendida a la protección a los trabajadores, a la protección y a dar garantías a nuestro tejido económico y productivo, y, por tanto, a dar garantías al conjunto de la ciudadanía que vive con incertidumbre los momentos actuales que estamos viviendo", ha asegurado la portavoz del partido, Aina Vidal. No obstante, ha reclamado al Executiu que sea "valiente" a la hora de apostar por la industria catalana y a la Unión Europea que no continúe "a remolque" de otras potencias.