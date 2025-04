Junts lamenta la competencia entre independentistas y carga contra Illa: "Ha renunciado a sus funciones"

"Hay que estar siempre, cuando las cosas van bien y cuando van mal". Así lo ha afirmado el expresident y actual líder de Junts, Carles Puigdemont, en su intervención durante el congreso nacional del JNC. A través de un vídeo, Puigdemont ha reconocido que no son "tiempos fáciles" para el movimiento independentista y ha apuntado a "dificultades" que vienen de la propia "familia independentista". No obstante, ha pedido también "aguantar la posición".

El expresident de la Generalitat también ha aprovechado para volver a cargar contra la no aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo -ahora está pendiente del Constitucional- y ha asegurado que ningún miembro de su Govern en 2017 debería haber estado "un solo día en la cárcel" ni haber "tenido que comparecer ante ningún juez español". "El derecho dice que debería estar", ha lamentado.

En el acto también ha intervenido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha defendido que no se puede hablar de "normalidad mientras haya exiliados". En referencia a la situación judicial de Puigdemont -y también de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig-, Turull ha reprochado al president de la Generalitat, Salvador Illa, su discurso de la "normalidad" y les ha acusado de "renunciar a sus funciones en favor de una agenda desnacionalizadora".

"No se puede pasar página, como dice el presidente Illa, porque en la página siguiente sale la propia España. La España aquella en la que los trenes no le funcionan y fastidian a la gente, donde nos expolian y no nos deja recursos", ha remachado.

Así, durante la clausura del congreso anual de las juventudes posconvergentes celebrado en el Hotel L'Azure de Lloret de Mar (Selva), Turull ha pedido a la militancia del partido no "desfallecer" ni "resignarse", porque sino, ha dicho, ganarán "aquellos que quieren una Catalunya empequeñecida, dormida y servil; una Catalunya empobrecida, desnacionalizada y muy española". "A los que defienden esto, que ahora están en el Palau de la Generalitat, les digo que no se saldrán con la suya", ha clamado desde Lloret.

El congreso de la JNC ha servido para renovar la dirección de la organización. Aleix Agustí ha relevado a Ariadna Urroz como secretario general de la JNC, mientras que Carlota Monfort ha sustituido a Narcís Junquera como número dos de la organización en el cargo de presidenta del consejo nacional.