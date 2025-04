Junqueras reactiva el debate del aeropuerto y exige a Illa que Catalunya controle El Prat

En plena refriega política y sindical sobre el traspaso de Rodalies a la Generalitat, a la que aún le quedan muchos capítulos para llegar a su final, ERC ha decidido reactivar otro debate sobre infraestructuras que también levanta pasiones: la reforma del aeropuerto de El Prat. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ha advertido este sábado al Govern de Salvador Illa de que su partido se opondrá frontalmente a una ampliación de las pistas de aterrizaje y que, en cambio, sí exigirá que sean las instituciones catalanas y no Aena quien controle el aeródromo barcelonés. También los aeropuertos de Girona y de Reus.

La Generalitat puso en marcha hace unos meses un grupo de expertos para que formulara una propuesta sobre el futuro de El Prat. ERC calcula que la propuesta está al caer y quiere dejar clara suposición antes de el tema vuelva a instalarse en el debate público. Aprovechando un discurso este sábado ante el consejo nacional del partido, Junqueras ha listado sus demandas. Por ejemplo, exige mejorar las conexiones ferroviarias del recinto y también una terminal satélite que reduzca el tiempo de rodadura de los aviones por la pista y, en consecuencia, el impacto ambiental.

Pero los dos temas principales, los que generan más controversia, son una eventual ampliación de las pistas y si la Generalitat debe tener un papel más preponderante en la infraestructura. ERC dice un 'no' a la primera cuestión, y un 'sí' a la segunda. Las dos respuestas, de forma rotunda. "No queremos una ampliación de las pistas. (...) ERC está comprometida con la gobernanza catalana del aeropuerto de El Prat y del conjunto de la red aeroportuaria de Catalunya. Hacemos un llamamiento a los agentes políticos, económicos y sociales para que se comprometan a garantizar esta gobernanza", ha concluido.

Elisenda Alamany y Oriol Junqueras entrando en el consejo nacional del partido. / MARC PUIG / ERC

ERC aplica en el caso de los aviones el mismo patrón que el de los trenes. Es decir, la exigencia de que sea la Generalitat y no el Estado y sus empresas, quienes gestionen estas competencias. La secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha explicado el motivo: considera que los beneficios que da El Prat no revierten en Catalunya, sino que sirven para "subvencionar Barajas y otros aeropuertos". "De la misma manera que Catalunya tiene que poder gestionar sus trenes, también tiene que poder gestionar los aeropuertos de Girona, Reus y Barcelona", ha concluido.

Una estrategia a medio plazo

Con esta estrategia, los republicanos tratan presionar al Govern de Illa y también de rentabilizar su papel de partido de la oposición clave para la gobernabilidad de Catalunya. Si con su presión consiguen el traspaso de trenes y aeropuertos, se reivindicarán como decisivos para ello. Si no lo consiguen, tratarán de señalar al ejecutivo socialista y reivindicarse como alternativa para liderar la Generalitat, que tuvieron que abandonar en agosto de 2024 tras una debacle electoral en las elecciones al Parlament.

Catalunya no puede soportar más dictados de Madrid Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Aunque no pueda verbalizarlo así, ERC sabe que el 'procés' es historia y que, con el apoyo a la independencia en retroceso, su estrategia tiene que ser diferente a la de los últimos años. Es por esto que, desde hace meses, su apuesta pasa por proyectar no tanto una Catalunya independiente, sino una Catalunya con "la máxima ambición nacional". De lo que se trata, resume un dirigente del partido, es de conseguir "que la huella del Estado en Catalunya sea cada vez más pequeña". De aquí la demanda sobre los trenes, sobre los aviones y sobre una financiación singular para que la Generalitat recaude los impuestos. "Catalunya no puede soportar más dictados de Madrid", ha resumido Alamany.

La guerra arancelaria desatada por Trump también ha tenido su momento de protagonismo en el discurso en abierto del consejo nacional republicano. Junqueras ha avisado de que, ante este escenario "complejo", se necesita sobre todo un papel certero de los gobiernos, tanto el de Pedro Sánchez como el de Salvador Illa. Es por esto que ha pedido que estén "al lado" de la "economía productiva, de las empresas, de los autónomos y de los trabajadores". El president ha convocado este lunes a los agentes económicos y sociales de Catalunya para abordar una respuesta consensuada a la nueva realidad económica.