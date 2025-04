Illa "reprogramará" prioridades y confía en la ampliación de crédito para el plan catalán de respuesta a los aranceles

Diseñar una respuesta al desafío comercial desatado por Donald Trump desde un remanso de paz, como lo es el santuario de la Vall de Núria, a 2.000 metros de altura. Este es el contraste que maneja en estos momentos el president de la Generalitat, Salvador Illa, con todo sus consellera recluidos dos días en Queralbs para definir los pasos a seguir en los próximos meses. Sin tapujos, ha reconocido que la situación es "compleja", que los aranceles tendrán un impacto "negativo" aun de alcance incalculable en la economía catalana, pero que el Govern se arremanga para tener un escudo propio que amortigüe el daño a los sectores más afectados.

Para ello, hará falta recursos. Por un lado, ha dado ya la orden de "reprogramar prioridades" -hay cuatro conselleries ya manos a la obra- y, por el otro, en situación de prórroga presupuestaria, no le queda otra que confiar también en poder disponer de más margen de gasto por la vía de una ampliación de crédito que debe acordarse con ERC y los Comuns para poder activar ayudas directas a los afectados, medida que no descarta. Hasta la fecha, no se atisba un pacto a corto plazo con los socios de investidura para inyectar los 1.769 millones de euros que están en juego.

Llamamiento a la oposición

"La relación con los grupos es fluida y espero que estén a la altura", ha dejado caer el president. Para tratar de convencerlos no ha escatimado en explicar la gravedad de una decisión "injustificable" del presidente de Estados Unidos desde el punto de vista económico, político y social, así como de los valores que hasta este "cambio de era" han compartido los países occidentales. Si durante la pandemia, cuando era ministro de Sanidad, el 'leitmotiv' era la unidad para hacer frente a la "guerra contra el virus", ahora la invocación es a la respuesta conjunta a la "guerra comercial". "Hago un llamamiento a la serenidad, la confianza y la determinación", ha dicho el president.

La previsión es que, tras el encuentro con los agentes sociales que se celebrará el lunes, el Govern se reúna con los grupos parlamentarios para compartir la receta que se aplicará. Siguiendo la estela del mensaje de las últimas 48 horas, Illa ha pedido "huir de la trampa de la confrontación de suma cero", lo que viene a ser pedir un cierre de filas a la oposición en lugar de entrar en un estira y afloja para poder disponer de esa inyección de recursos.

El presidente Salvador Illa bajando del Cremallera en la Vall de Núria / DAVID BORRAT / EFE

Ya hace días que crecen las voces en el ejecutivo que advierten de que ese montante que está en negociación debe servir para las nóminas de los funcionarios, para la gratuidad de Rodalies, inversiones en vivienda y, ahora también, proteger a los sectores afectados por los aranceles. El Govern quiere poder disponer de ese montante con rapidez y en un solo decreto, mientras que los republicanos se resisten a un calendario inminente y pide ir por partes y trocear de nuevo esa cantidad.

Cumbre el lunes en la Generalitat

El lunes está prevista una cumbre en el Palau de la Generalitat con sindicatos y patronales, a quienes el Govern expondrá las líneas maestras de una respuesta que será complementaria a la que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez, que movilizará 14.100 millones de euros, y a la que se dé a escala europea. "El Govern tiene claro que debe proteger a los sectores afectados y tenemos los instrumentos para ello", ha asegurado. Los cálculos que se hacen entre bambalinas es que los aranceles pueden tener un impacto del 0,5% del PIB, aunque más allá de a la exportación directa, lo que es más difícil de acotar son las consecuencias indirectas.

La respuesta a los aranceles de Trump supone para el Govern sumar una carpeta más por afrontar en un retiro de dos días concebido para hacer balance de los ocho meses de mandato, evaluar en qué punto de los objetivos está cada conselleria y definir la estrategia de los próximos meses, en los que Illa quiere afianzar la estabilidad del Executiu en minoría. Dos son los retos a corto plazo para lograrlo: estabilizar el funcionamiento de Rodalies y compactar de nuevo la mayoría de la investidura para disponer de más recursos e ir más allá de la inercia con los presupuestos prorrogados.

A ello se suma la financiación singular, que antes de julio debería subir de escalafón y oficializarse como acuerdo entre la Generalitat y la Moncloa. "Trabajamos con intensidad y estaremos en disposición de dar respuesta", ha sentenciado Illa con el valle de Núria nevado de fondo como testigo. En la calle Calàbria, Oriol Junqueras va tomando nota a la espera de definir si acompaña o no los próximos pasos del Govern.