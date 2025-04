De la penitencia de Rodalies al santuario en Ferrocarrils: el credo del Govern en Núria

Hasta siete veces recordó el jefe de protocolo de la Generalitat, Óscar García Saldaña, a todos los consellers que se enfundaran botas de montaña porque tocaría pisar nieve. Dice el dicho que vale por dos quien es previsor. Disciplinados todos ellos, del primero al último, así lo han hecho, además de subirse al tren cremallera ataviados con ropa de abrigo. Destaca muy en concreto uno por su color naranja butano: el de Sílvia Paneque, la titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Y es que, puestos a subir al santuario de Núria en un transporte gestionado por los Ferrocarrils de la Generalitat, la consellera del ramo desafía el frío con el anorak corporativo.

Nada que ver el cremallera que asciende hasta los 2.000 metros donde está el valle con el Rodalies para llegar desde Barcelona hasta Ribes de Freser: el recorrido en la temida R3 supone una odisea de dos horas y media, siempre con la duda de si se llegará a tiempo o, simplemente, si se llegará. Su desdoblamiento es la próxima gran obra en la red ferroviaria catalana. Precisamente, el Govern busca un remanso de paz tras semanas pagando penitencia por el caos de los trenes, una de las primas de riesgo de la presidencia de Illa.

Pero resulta un oxímoron hablar de sosiego si se menciona el nombre del polizón que se ha colado en el convoy de los consellers: Donald Trump. El retiro de dos días del Executiu fue concebido hace semanas para hacer balance de ocho meses de mandato y trazar la estrategia para afianzar la estabilidad; qué pasa, además de por contener el desaguisado ferroviario, por amarrar la ampliación de crédito con ERC y Comuns.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, bajando del Cremallera en Núria / DAVID BORRAT /EFE

"Que nadie se caiga"

Sin embargo, las cumbres que rodean Vall de Núria, desde la cima del Puigmal a la del Torreneules, todas ellas nevadas a pesar de haberse desperezado el mes de abril, son testigos de que la onda expansiva del presidente de los Estados Unidos llega hasta la agenda del 'team building' de los consellers. Cautos y con las instrucciones presentes del jefe de protocolo, caminan por la nieve sin resbalón alguno que pueda ser captado por las cámaras. "Poco a poco, que nadie se caiga", llega a recordar algún asesor. Por ahora, el president mantiene la confianza en todo su gabinete. Y demostró que es acérrima en el caso de Paneque, cuyo cese fue pedido la semana pasada.

Tras una foto de familia con un manto blanco a su alrededor, Illa confirma que, efectivamente, los deberes sobrevenidos del encuentro van a ser diseñar un plan de respuesta a la catalana para los sectores afectados por los aranceles impuestos por Trump. Reprogramación de prioridades y, también, poner toda la carne en el asador para arrancar ese suplemento de crédito atascado, principalmente, por el flanco de la negociación con ERC. Bregado en la gestión de crisis, de la "guerra contra el virus" Illa llama ahora a hacer frente a la "guerra comercial". De nuevo, el mantra que recorre el Palau: "Nadie dijo que fuera fácil". Pero tampoco nadie dijo que fuera imposible y, por lo tanto, deben crearse las condiciones para que lo sea. Esto es lo que Illa ha convertido en credo en su Govern.

El Govern de Salvador Illa, reunido en la Vall de Núria, en Queralbs / Govern / Arnau Carbonell

¿Después de Núria, la Moreneta?

Esta vez, a diferencia de cuando se reunieron en Poblet, no ha habido una 'mission letter' para cada conseller. En realidad, cada uno de ellos ya sabe qué espera de él el president. Pero sí un texto de una conferencia de Václav Havel, dramaturgo y expresidente de la República Checa, que apela a la responsabilidad humana en el mundo postmoderno. "Me parece que la única oportunidad para la civilización y para el mundo contemporáneo se funda en una conciencia clara de su pluriculturalismo, en una espiritualización radical y en un esfuerzo para buscar y rescatar las raíces espirituales comunes a todas las culturas, verdadero lugar de unión de todos los hombres", reza el documento, que concluye que "la identidad no es una cárcel sino una llamada al diálogo".

Está por ver si funcionará algún tipo de diálogo con Trump, pero ahí está su espectro sobrevolando el santuario desde el que Illa pide "serenidad". Habrá una tercera reclusión del Govern en septiembre para analizar lo que suceda en los meses venideros. Quizás después de la virgen de Núria le tocará a la Moreneta en Montserrat. Para entonces, a saber cómo estará el mundo, Rodalies y la tesorería de la Generalitat.

