Una diputada de Junts: "La enfermera del CAP me dijo que si fuera inmigrante me darían cita hoy mismo"

Hace justo un año, Junts anunciaba a bombo y platillo el fichaje de Anna Navarro como número dos de la candidatura de Carles Puigdemont. Sin embargo, la empresaria de Olot que durante más de 30 años se forjó en Silicon Valley, no tuvo durante la campaña electoral el protagonismo esperado. Navarro apenas subió al escenario que se instaló en el municipio de Argelers por más de 15 días y no se la expuso en ninguna de las ruedas de prensa celebradas aquellos días. Tampoco ahora tiene un papel muy destacado como diputada dentro el grupo posconvergente en Parlament. Sin embargo, una intervención suya en la comisión de exteriores este pasado jueves la ha puesto de nuevo en el foco.

Navarro aprovechó la cita para relatar las dificultades burocráticas con las que se ha encontrado desde su regreso de Estados Unidos y, concretamente, explicó las trabas que experimentó para ser visitada en un CAP. La diputada aseguró que tardó "dos o tres meses" en ser atendida y que tuvo que recurrir a una mutua privada por no tener nómina española. "Se tiene que repensar cómo volvemos. Es horrible. Un proceso muy complejo y complicadísimo. Llegar y no tener derecho ni a ir al CAP por no tener una nómina, cuando otras personas llegan en este país y pueden ir. La enfermera me dijo que si fuera inmigrante me darían [cita] hoy mismo", espetó durante su intervención.

Además, señaló otras dificultades, como los problemas para entender cómo se tienen que pagar los impuestos. "Aquí hay un impuesto sobre la propiedad, que no existe en Estados Unidos", remató, en una intervención de cinco minutos donde también puso de relieve el trabajo de las delegaciones catalanas en el exterior.

La polémica desatada por Navarro coincide con el inicio de la campaña de 'Junts se explica', que busca dar a conocer el "modelo de país" que defiende el partido y desactivar el discurso de Aliança Catalana. Desde Girona, donde la gira posconvergente dio el pistoletazo de salida, el secretario general de la formación, Jordi Turull hizo un contundente discurso contra los partidos que "avivan el odio".

¿Quién es Anna Navarro?

Navarro nació en Olot en 1968 y, hasta el fichaje por Junts de hace un año, estuvo tres décadas trabajando en empresas tecnológicas, también en Silicon Valley. En diciembre de 2021, fue galardonada con la Creu de San Jordi de la Generalitat por su esfuerzo en tecnología y empresa. Navarro estudió Filología Anglogermánica en la Universitat de Barcelona, y un posgrado de Filología Alemana en la Universidad Humbolt de Berlín. Más adelante cursó estudios de liderazgo de juntas directivas, ingeniería de telecomunicaciones e información técnica, y estudios de liderazgo femenino en diversas universidades y centros de innovación estadounidenses.

En 1992 formó su primera start-up en San Francisco (Estados Unidos). Ha dirigido equipos de ingeniería global, transformación digital, infraestructura global, globalización de productos, contenidos técnicos y estrategia global de empresa a corporaciones americanas como Cisco Systems, Xerox, VeriSign, VMware, NetApp y Procore Technologies. En 2020 fue nombrada la mujer más influyente del mundo en tecnología por la revista Analytics Insight.