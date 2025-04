Junts inicia una gira por Catalunya para tratar de desactivar a Aliança: "El odio no es la respuesta"

Girona ha sido la ciudad elegida para dar el pistoletazo de salida a la nueva gira de Junts. Los posconvergentes han empezado este jueves una ciclo de conferencias bajo el nombre de 'Junts se explica', que les llevará a recorrer toda Catalunya, y que tiene como objetivo explicar su "modelo de país" y conseguir que su mensaje llegue más allá de las fronteras del partido. Cuestiones como la inmigración, las ocupaciones o la multirreincidencia han sido los temas centrales de la primera conferencia liderada por el secretario general del partido, Jordi Turull, que ha querido desmarcarse de los que hacen "discursos de odio" y también de los que hacen política para "quedar bien con determinados colectivos".

Justamente, el inicio de la gira coincide con el último barómetro del CEO, que pronosticó un duro retroceso de Junts -perdería entre 6 y 8 escaños- y que señaló como principal beneficiado de este retroceso el partido liderado por Sílvia Orriols. La formación liderada por Carles Puigdemont, de forma oficial, descarta que este ciclo de conferencias esté pensado para revertir el avance de Aliança Catalana. Sin embargo, Turull ha querido lanzar un mensaje claro desde Girona: "El odio no es nunca una respuesta, no se salvaguarda la lengua ni la nación odiando a nadie".

A dos años para las elecciones municipales, si no hay ninguna convocatoria anticipada serán las primeras del nuevo ciclo electoral, el principal propósito del partido es afianzarse como la alternativa al actual Govern del PSC y también reivindicarse como los independentistas útiles ante la extrema derecha. Junts tiene la sensación que los frutos de su negociación con el PSOE en el marco del Congreso de los Diputados no llegan a la ciudadanía. Y quieren revertirlo. Por este motivo, Turull ha sacado pecho de tener la "llave" de la gobernabilidad en Madrid y ha defendido el ciclo pactista que empezó el partido tras las elecciones generales de 2023, aunque ha querido puntualizar que esto no significa que hayan renunciado a la independencia de Catalunya ni a la "unilateralidad".

Así, la conferencia ha servido para reivindicar el traspaso de competencias en inmigración y el pacto para el reparto de menores que actualmente se encuentran en Canarias; o algunas de las propuestas que el partido ha presentado en el Congreso y que actualmente están en trámite, como la ley "antiokupaciones" o contra la multirreincidencia. Turull ha defendido un cambio en las políticas de vivienda para evitar que los propietarios se "asusten y no pongan sus pisos en alquiler" o también que termine la "sensación de impunidad". "Queremos un país, seguro [...] algunos lo hacen por necesidad y otros por maldad, pero al día siguiente les liberan", ha apuntado , tras asegurar que conoce bien la problemática porque coincidió con algunos de ellos cuando estuvo encarcelado por el procés.

Primera conferencia de 'Junts se explica' en Girona / Junts

Más allá de estas cuestiones, Turull también ha hablado de lengua catalana -reivindicando la negociación de su partido para su oficialidad en la UE o la creación de un nuevo canal en catalán en RTVE-, y ha defendido una rebaja impositiva para las clases trabajadoras y los pequeños empresarios. En el acto también han intervenido el diputado Salvador Vergés, que ha acusado al Govern de Salvador Illa de ser "ni-ni" por "no defender la nación" ni hacer "una buena gestión"; así como también la vicealcaldesa Gemma Geis.

Una vez acabados los discursos, se ha abierto un turno de preguntas del público para tomar el pulso del auditorio. Entre otras cuestiones, los asistentes han querido denunciar dificultades burocráticas con la ley de dependencia, han reclamado contrastar la gestión del padrón por parte de los ayuntamientos o han preguntado si el catalán sería la única lengua oficial en una Catalunya independiente.

El propósito del partido no es interpelar a militantes y convencidos, sino tener una "interlocución directa" con entidades y sociedad civil. En su estrena, se han desplazado hasta el auditorio de la Casa de Cultura de Girona, que ha quedado pequeño para acoger las más de 200 personas que han acudido a la cita, representantes de la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de la Propietat Urbana o el Col·legi d'Advocats, el de Administradors de Finques y el de Infermeres; así como también de el Ateneu Acció Cultural o de varias asociaciones vecinales de la ciudad.