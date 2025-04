Podem niega tener interlocución con los Comuns para rehacer la unidad en Catalunya

¿Hay en estos momentos un canal de interlocución abierto en Catalunya para rehacer la unidad entre los Comuns y Podem? Después de que Yolanda Díaz cerrara la asamblea de Sumar el pasado domingo haciendo un llamamiento a tender puentes con la vista puesta en las próximas elecciones generales, los Comuns se ofrecieron a hacer de 'sherpas' con el argumento de que ellos tienen conversaciones "fluidas" con la federación catalana de los morados. Sin embargo, Podem niega la mayor y asegura que ese diálogo "no existe". De hecho, añaden que "no se ha recuperado en ningún momento" desde que la relación estalló durante la negociación de la candidatura de las elecciones generales de 2023.

Podem Catalunya está -de nuevo- en una situación de interinidad desde que Conchi Abellán dimitió como líder del partido el pasado mes de noviembre, por lo que después del congreso estatal que Podemos celebrará en dos semanas se centrarán en escoger una nueva dirección. Hasta entonces, estará gobernado por una gestora cuya voz cantante la lleva Andrés Medrano, que asegura que en estos momentos no están pensando en alianzas electorales, sino en "reforzar" su propio espacio.

Un único encuentro por conflictos municipales

En declaraciones a EL PERIÓDICO, explica que con la cúpula de los Comuns escogida en el cónclave que celebraron hace cinco meses y capitaneada por Candela López y Gemma Tarafa se ha producido "un único encuentro", que éste se convocó a petición de los morados y que el motivo fue "resolver conflictos" en grupos municipales como el de Sant Boi de Llobregat, donde acusaron a los Comuns de haber expulsado a su concejal. "No puede ser que tomen decisiones unilaterales. Si hay un conflicto, hay que poderlo hablar", relata Medrano. Y es que, aunque partieron peras en las elecciones catalanas y europeas del año pasado, Comuns y Podem comparten grupo municipal en decenas de municipios fruto del acuerdo electoral de 2023.

Según Podem Catalunya, ese ha sido el único contacto en todo este tiempo, pese a que López presumió este lunes de que el marco catalán "debía ayudar" al estatal, de que los Comuns siempre han tenido clara "una hoja de ruta de unidad" y que prueba de ello será que piensan asistir a la clausura de la asamblea de Podemos como invitados. En todo caso, tampoco los morados consideran que se den las circunstancias para abordar si es posible la unidad. Por su situación interna y porque no hay, por ahora, unas elecciones a la vista. "Lo que dijeron los Comuns está motivado por el botón del pánico que ha apretado Sumar porque las encuestas no les van a favor. Y no le van a favor porque no son distinguibles del PSOE", considera Medrano.

Sin entendimiento en el horizonte

Esa consideración difiere del análisis que hacen los Comuns, que ya hace tiempo que reivindican que, pese a que las siglas de Podem continúan existiendo en Catalunya, los morados han ido perdiendo fuelle y buena parte de sus bases y de sus votantes están ya bajo su cobijo. Más aún desde que los morados prohibieron la doble militancia, orden que supuso la salida del partido de dirigentes como Jéssica Albiach y Jaume Asens, además de decenas de concejales. La marca catalana de referencia del espacio en Catalunya, consideran, es la de los Comuns. Hasta tal punto que es el único territorio donde no se ha desplegado -ni lo hará- Sumar.

No obstante, en las pasadas elecciones europeas los morados lograron arrancar más votos que los Comuns entre los votantes catalanes -8.000 más- con Irene Montero de candidata frente a Asens. Ambos dirigentes sí que mantienen una buena relación en el Parlamento Europeo. De hecho, el eurodiputado de los Comuns ha sido una de las voces de los Comuns que más ha reivindicado en las últimas semanas que es necesario que los dos espacios encuentren un mínimo común denominador para volver a ir de la mano. De momento, este objetivo está lejos, habida cuenta de que ni tan solo están de acuerdo en si tienen o no una interlocución.

Suscríbete para seguir leyendo