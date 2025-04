La CUP se descuelga definitivamente del Pacte per la Llengua: "No participaremos de este lavado de cara"

El Pacte Nacional per la Llengua cada vez suma más dificultades para su aprobación. Primero se desvinculó Junts y este martes la CUP ha rechazado oficialmente sumarse. Los anticapitalistas han "ratificado" su decisión después de haberse reunido con el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para explicar sus condiciones para formar parte. "No lo firmaremos, ya mostramos nuestro posicionamiento, pero una vez trasladado oficialmente nos ratificamos", ha explicado la portavoz cupaire, Laia Estrada.

Hace dos semanas los anticapitalsitas ya se mostraron reticientes con esta iniciativa y remarcaron que no tenía sentido impulsar este pacto si no se incluía una respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las escuelas, una condición que también impuso Junts. "Queremos un pacto contra el Estado, no de la mano del Estado", ha reivindicado Estrada en una rueda de prensa desde el Parlament.

Eso sí, desde la formación han querido poner en valor muchas de las medidas que recoge este pacto, muchas de las cuales comparten. De hecho, en palabras de la portavoz, son propuestas que "cuando se pongan sobre la mesa" tendrán su apoyo. "Valoramos el trabajo hecho por la conselleria", ha añadido.

Sin embargo, el argumento de la CUP es que el pacto responde a una lógica del "proceso de pacificación del PSC y del PSOE", algo que Estrada ha llegado a considerar un "lavado de cara" del cual, ha asegurado, no van a participar.