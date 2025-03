El PP catalán cree que el "problema" de la sentencia de Alves es "más legislativo que judicial"

La sentencia absolutoria de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desatado no solo una polémica dentro del movimiento feminista, sino también entre la clase política, que se ha visto este fin de semana con un choque entre el Gobierno y el PP. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó la decisión del tribunal de "vergüenza", unas palabras que no sentaron nada bien a la bancada popular. Así lo expresó el mismo Alberto Núñez Feijóo en una publicación en X, en la que aseguró que con estas declaraciones Montero "no está en condiciones de ser la número dos de ningún gobierno europeo".

Este lunes, el PP catalán se ha sumado a las críticas contra la vicepresidenta, considerando que son expresiones "impropias" de una persona con su "cargo". "Es populista que una vicepresidenta se pronuncie en estos términos", ha incidido en una rueda de prensa en la sede del PPC su secretario general, Santi Rodríguez, tras exigir al Gobierno "respeto" se compartan o no las decisiones de los tribunales. "No se puede cargar de forma desproporcionada contra una sentencia", ha añadido.

Preguntado por la expresión que usó el alcalde popular de Badalona, Xavier García Albiol, este fin de semana -que tildó de "analfabeta" a la ministra-, Rodríguez ha asegurado que "evidentemente", lo que dijo el alcalde es que la reacción de Montero son "expresiones propias de una persona analfabeta, una persona que desconoce absolutamente cómo funciona el mundo de la justicia".

En defensa de la decisión del TSJC, el también diputado del PP en el Congreso ha recordado a la ministra que "los tribunales lo único que hacen es aplicar e interpretar las leyes que salen del poder legislativo", por lo que ha acabado expresando que el "problema" de sentencias como las de Alves radica, precisamente, en el ámbito de las leyes: "El problema seguramente es más legislativo que judicial", ha declarado.

De hecho, la sentencia se basa en el principio de presunción de inocencia -garantizado en la Constitución y en el Código Penal- y lo que apunta la sala de apelaciones del TSJC es que el fallo anterior, de la Audiencia de Barcelona -que lo acusó de violación-, está llena de “vacíos, inconsistencias y contradicciones”. Es decir, considera que el relato de la víctima “no es fiable” y que tampoco no existen pruebas suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia.