Jóvenes trumpistas, más diálogo y menos pesimismo en Catalunya. La última encuesta del CEO, en 10 datos

Sin elecciones a la vista y en un ambiente político plomizo si se compara con la electrizante década del 'procés', en las encuestas hay más protagonismo ahora para problemáticas sociales que antes quedaban ensombrecidas por la pulsión independentista. El primer barómetro del año del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat deja entrever prioridades y expectativas concretas que confirman esta situación de calma electoral en un tablero mucho menos polarizado que años atrás. Destacaremos 10 datos de este nuevo contexto:

Mientras uno de cada cinco catalanes piensan que la situación política es buena o muy buena, cae 20 puntos la percepción negativa desde el inicio de la legislatura. Es la percepción menos mala desde abril de 2008, en tiempos del tripartito. En paralelo, continúa la caída del pesimismo económico, que se sitúa en niveles de enero de 2008, y baja siete puntos la percepción negativa de la situación política española, que se anota la mejor valoración desde 2009. La satisfacción con el funcionamiento de la democracia (34%) se coloca en niveles de 2010.

La vivienda se consolida como el principal problema de la sociedad catalana, pues el 37% de los encuestados lo citan como preocupación y el 23% lo identifica como su mayor inquietud. También es el tema que capta más la atención de los espectadores, especialmente entre los jóvenes, cuando aparece en los medios (83%), como la seguridad ciudadana y la economía. La preocupación por la inmigración sube, pero se queda en el 10% porque solo sobresale entre los votantes de Vox (38%) y Aliança Catalana (32%).

El 77% de los catalanes rechazan las políticas de Donald Trump, que, paradójicamente (o no), encuentran mayor aceptación entre los hombres más jóvenes. Uno de cada cuatro hombres de 18 a 24 años y la misma proporción de hombres de 25 a 34 años están a favor de las decisiones del presidente de Estados Unidos. El 68% de los entrevistados creen que esta nueva etapa en la Casa Blanca influirá negativamente en la situación política catalana, opinión de la que solo discrepan los votantes de Vox (32% a favor).

El 52% de los catalanes son partidarios de excluir de los pactos institucionales a los partidos y movimientos considerados "extremistas o antidemocráticos" (la pregunta del CEO no especifica siglas). Es ciertamente la mayoría del electorado, pero no se da un clamor porque hay un 22% en contra y porque la idea del veto no es mayoritaria entre los votantes de Aliança Catalana (55% en contra), Vox (49%) y el PP (28%).

El 70% de los sondeados apuestan por conseguir un acuerdo sobre los presupuestos de la Generalitat aunque los partidos tengan que hacer renuncias. Además, los catalanes prefieren mayoritariamente el diálogo con el Gobierno central y el resto de autonomías para defender los intereses de Catalunya (78%) en contraste con la confrontación institucional (48%).

El apoyo a la independencia de Catalunya (38%) cae hasta registros anteriores al 'procés' al bajar del 40% por primera vez desde 2012 (si se plantea la pregunta dicotómica de sí o no) y del 30% cuando la secesión se contrapone con otras alternativas. Por el contrario, el no a la ruptura se mantiene en el 54% y el respaldo al statu quo autonómico (36%) es el más elevado desde 2009. En general, el debate territorial y las relaciones Catalunya-España retroceden como preocupación para los catalanes.

La ley de amnistía del 'procés' y los indultos a los presos del 1-O concitan un apoyo del 53% entre la ciudadanía catalana, una valoración positiva que se concentra entre los votantes de PSC, Comuns, ERC y Junts. Por el contrario, entre los simpatizantes de Vox, PP y, en menor medida, Aliança Catalana y CUP son mayoría quienes rechazan estas medidas de distensión impulsadas por el Gobierno del PSOE.

Aunque suspende con una nota media de 4,8, el Govern de la Generalitat obtiene la mejor valoración desde 2013 y recaba un grado de aprobación a su gestión que es mayoritario entre los votantes de cinco formaciones ideológicamente transversales: PSC (83%), ERC (78%), Comuns (72%), Junts (70%) y PP (55%).

Ningún líder político logra llegar al aprobado, pero el presidente de la Generalitat, cuya nota media es de 4,9, obtiene el mayor grado de aprobación (61%) y el menor nivel de rechazo entre los catalanes (9%). Salvador Illa recoge la preferencia más elevada como jefe del Govern (22%), incluso cuatro puntos por encima de la encuesta anterior, y es el líder mejor valorado entre quienes no le votan. Con todo, destaca la buena valoración de Oriol Junqueras tras su reelección al frente de ERC, pues duplica la preferencia como president, sobre todo entre sus votantes, y es el segundo político mejor valorado con una aprobación del 54% y un bajo nivel de rechazo (13%).

También suspenden todos los líderes estatales, pero Pedro Sánchez es quien recaba más grado de aprobación (55%), mayor preferencia como presidente (28%) y menor nivel de rechazo (17%). Es el preferido como presidente incluso por el 40% de los votantes de Junts y ERC. Y estos dos electorados son entre los que más mejora la valoración el Gobierno central.

