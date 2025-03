Junts y ERC entierran en dos meses la "nueva etapa" abierta por Puigdemont y Junqueras en Waterloo

Después de años de desconfianzas y reproches, el pasado mes de enero Carles Puigdemont (Junts) y Oriol Junqueras (ERC) pactaron una tregua. Dos horas de reunión en Waterloo bastaron para que los dos dirigentes anunciaran el inicio de una "nueva etapa" y el impulso de "nuevos espacios de trabajo compartidos", algo que trataron de escenificar abandonando conjuntamente la residencia belga del expresident en un coche con una matrícula personalizada -'1-O-2017'- en alusión al referéndum celebrado hace ocho años. Fue un espejismo. Transcurrido este tiempo, aquella voluntad expresada no se ha trasladado en hechos. El pleno monográfico sobre Rodalies celebrado esta semana en el Parlament ha sido el último ejemplo de ello.

La controversia permanente entre los dos partidos independentistas combina las recriminaciones verbales con las diferencias en el fondo de los asuntos. Durante el debate sobre Rodalies, el partido de Puigdemont tachó de "falso" el traspaso pactado entre ERC y el Gobierno y luego esta falta de entendimiento se plasmó en las votaciones. Junts votó en contra de la empresa mixta que promociona Esquerra para que asuma la gestión de los trenes en Catalunya. Los republicanos respondieron votando a favor de una propuesta de los Comuns que acusaba a todos los consellers de Territori de la etapa posconvergente -de 2010 a 2022- de no haber apostado por el traspaso ni por las mejoras en el servicio. Ojo por ojo.

Aún menos sintonía se respira en el Congreso de los Diputados. Hace dos semanas el enfrentamiento subió de tono, de nuevo, con Rodalies de telón de fondo. El líder republicano, Gabriel Rufián, protestó por la falta de colaboración de Junts a la hora de reclamar el traspaso. El pique escaló hasta el punto que Rufián acusó de rata a un diputado posconvergente, a la vez que él recibió el calificativo de "indocumentado". Unos días antes, también Rufián acusó de "miserable" y "mentiroso" otro parlamentario de Junts, por vincular ERC con el último caos ferroviario.

Las palabras de Rufián han causado un profundo malestar en Junts, que reprocha a los republicanos no haberles hecho llegar ninguna "disculpa" por estos "insultos", ni en público ni en privado. "Intentaron hacernos responsables del caos de Rodalies", replican desde el partido republicano.

Un frente común imposible

Justamente es en Madrid donde los votos de ERC y Junts son decisivos para la gobernabilidad de Sánchez. Un frente común independentista maximizaría la capacidad de presión al Gobierno, pero no existe. "No tiene ningún sentido que nos enfrentemos. Lo que sería deseable es que nos ayudáramos", reflexiona una voz autorizada de los republicanos. También los posconvergentes aseguran que su apuesta pasa por la "unidad de acción" independentista, tanto en el Parlament como en el Congreso. El problema es que cada parte se siente atacada por la otra y el bucle continúa.

Desde la reunión con Puigdemont en Waterloo, Junqueras ha tratado de concretar esa oferta de colaboración. Por ejemplo, dio la orden interna de no poner en cuestión el acuerdo Junts-PSOE para traspasar las competencias de inmigración a la Generalitat, aunque en ERC existía la tentación de criticar un pacto que ven inconsistente e impreciso. "Muy buen trabajo", llegó a felicitarles la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. No lo ven igual en Junts, que consideran que las "buenas intenciones" de Junqueras en Waterloo no se ha "traducido en hechos". "Se pactó dejar los enfrentamientos y reproches, pero Rufián, en vez de atacar al PSOE, cada semana se dedica a atacar a Junts. Y nadie lo ha desautorizado", afirman desde la sede de Junts.

Los republicanos se han sentido menospreciados por las críticas de Junts al traspaso de Rodalies y a la condonación de la deuda del FLA, y todo ha vuelto a complicarse. "Cualquier cosa que conseguimos [del Gobierno] primero dicen: 'Es un engaño' y luego se la miran con lupa. De forma sistemática nos tienen en el punto de mira'", se lamenta un dirigente de la formación. Pese a todo, desde la cúpula del partido siguen insistiendo en que la colaboración es posible. El propio Junqueras se lo comunicó al secretario general de Junts, Jordi Turull, en el congreso de ERC de hace dos semanas. "Mi amigo Jordi Turull", precisó. Sin embargo, las dos formaciones siguen negociando por separado con el PSOE y anotándose cada triunfo a la lista personal que exhibirán en las futuras elecciones.

Un restaurante del 'Eixample'

No es la primera vez que ERC y Junts tratan de reconstruir puentes y volver a entenderse. Un restaurante del Eixample fue durante la etapa del Govern de Pere Aragonès el escenario de los múltiples intentos fallidos de enderezar la relación. Dirigentes de ambas formaciones se encontraban periódicamente en el mismo reservado para compartir una comida, picoteo de entrantes y un segundo a elegir, y trataban de suavizar asperezas. Una semana pagaba la delegación republicana y la siguiente, la delegación posconvergente. Pero el final de la historia es conocido, los posconvergentes abandonaron el Govern un año y medio después de haber investido al presidente republicano.

