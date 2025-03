Feijóo descarta el "atajo" de la moción de censura con Junts y llama al PP contra la "república bananera" de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este fin de semana en Sevilla sus tres años como líder del PP. En esa "ciudad talismán" para el partido, como dicen los populares, el jefe de la oposición ha renovado el compromiso que hizo aquella primavera de 2022: "No soy infalible, pero soy tenaz y no voy a parar hasta que los españoles tengan un Gobierno del que fiarse". Feijóo ha repetido el mensaje y justo después ha lanzado un recado cuyo destinatario se encontraba a 2.000 kilómetros: Carles Puigdemont.

Después de unos meses en los que Junts ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez en el Congreso, subrayando la debilidad política del presidente del Gobierno, Feijóo ha descartado aprovechar una posible alianza con Puigdemont para presentar una moción de censura y tumbar al Ejecutivo de coalición, al que acusa de haber convertido a España en una "república bananera". El político gallego ha asegurado que no quiere llegar a la Moncloa mediante el "atajo" que supondría ese instrumento parlamentario, que no ha mencionado, pero al que se ha referido indirectamente. "No lo haremos mediante atajos, llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos bien. No renunciaremos a nuestros principios ni a nuestro compromiso ni a nuestro programa votado en las urnas. No nos someteremos a chantajes de nadie ni vamos a mercadear con el interés general ni con la unidad de la nación. El cambio será con valores o no será, no hay fórmulas mágicas para conseguirlo. ¡Solo hay un método: trabajo, trabajo y trabajo!", ha declarado entre aplausos de su gente en el discurso de cierre de la 27ª interparlamentaria celebrada en Sevilla.

Feijóo ha hecho esta reflexión en mitad de su alocución, pero antes de terminar ha vuelto a referirse a Puigdemont y ha dicho que él nunca ha ido a Waterloo, ciudad belga en la que vive el 'president', que huyó de España en 2017 para no ser detenido y juzgado por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

A finales del año pasado, el jefe de los populares tentó tanto a Junts como al PNV a sumarse a una moción de censura contra Sánchez. Tanto Feijóo como otros dirigentes del PP lo hicieron durante las semanas en las que empezaron a conocerse informaciones sobre el empresario Víctor de Aldama y su relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. "Si los socios quieren acabar con todo esto, estoy a disposición para abrir una nueva etapa", afirmó el líder del PP en persona el 21 de noviembre en el Congreso. La idea de llegar a la Moncloa mediante una moción de censura suscitaba muchas dudas en varias baronías del PP y fue desapareciendo de las intervenciones de Feijóo, que ahora, en un momento en que Junts está apretando a Sánchez con las votaciones en el Congreso, ha decidido ser más claro y mandar un mensaje directo a Waterloo.

Puigdemont, atascado con la amnistía

Junts y PP mantuvieron contactos en el verano de 2023, para sondear el posible apoyo de los diputados puigdemontistas a Feijóo, ganador de las generales del mes de julio, pero necesitado de apoyos parlamentarios porque la suma de escaños de PP y Vox no alcanzaba la cifra mágica de 176 votos a favor de su investidura. Aquellas conversaciones, reveladas por el propio Feijóo en un encuentro con periodistas en febrero de 2024, llevaron a los populares a estudiar incluso la posibilidad de aprobar una ley de amnistía para los condenados por el 'procés', condición que exigía Puigdemont. El líder de los populares descartó hacer esa concesión, algo que sí aceptó Sánchez, que se convirtió en presidente meses después. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha decidido no amnistiar al 'expresident' de la Generalitat, por el delito de malversación de caudales públicos, y el asunto está pendiente pendiente de su recurso ante el propio Supremo y, si lo necesita, también ante el Constitucional.

El recado a Puigdemont ha llegado en el discurso de cierre del cónclave que ha reunido a en Sevilla este fin de semana a diputados, senadores y eurodiputados del PP durante dos días para debatir sobre sus políticas. Como es habitual, Feijóo ha puesto en la diana a Sánchez y su fragilidad parlamentaria que le lleva a hacer concesiones a los socios independentistas y nacionalistas. Esa debilidad está provocando que el presidente del Gobierno no se atreva a presentar los Presupuestos de 2025 ya que no cuenta con el apoyo de Junts. El jefe de la oposición considera que esta circunstancia tendría que concluir de manera indefectible en la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales. Para Feijóo, no hacerlo es una muestra de un "nuevo depotismo" que consiste en "todo para Sánchez, pero sin el pueblo". "No es posible seguir con la decadencia democrática del estado de derecho, de las libertades y de la dignidad de una nación", ha sentenciado.

Feijóo también ha anunciado que el grupo popular llevará de nuevo al Congreso la deflactación de la tarifa del IRPF ante la campaña de la renta que empieza este mes de abril, para que los ciudadanos paguen menos impuestos. Lo harán mediante una proposición no de ley para que los grupos tengan que votar y así intentar buscar la división entre los socios de Sánchez.