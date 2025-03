Directo | Una nueva manifestación en Valencia exige la dimisión de Mazón cinco meses después de la DANA

Una nueva manifestación ha recorrido este sábado el centro de Valencia para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, cinco meses después de que el 29 de octubre las inundaciones asolaran la provincia de Valencia, dejando más de 220 fallecidos, por lo que los manifestantes han reclamado "justicia".

La sexta protesta contra el jefe del Ejecutivo valenciano por la gestión de la dana ha arrancado este sábado sobre las 18.20 horas, en la plaza del Ayuntamiento, desde donde recorrerá la calle las Barcas, Poeta Querol, calle la Paz, plaza de la Reina, calle Brodadors y calle Micalet, para acabar en la plaça de la Mare de Déu.

La manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema 'Mazón Dimissió', con lazo negro en señal de duelo y la foto de Mazón boca abajo. En la cabecera han estado familiares de víctimas, personal sanitario y de servicios sociales y de emergencias y comités de reconstrucción, precedidas de la música de dolçainas y tabalets.

En la protesta, han podido verse otras pancartas con los lemas 'Malson, Picassent t'espera', 'Mazón a la prisión', 'Volem votar', 'Mazón dimissió' o '20.11, ni oblit ni perdó'. También ha habido algunas con fotos de familiares fallecidos y mensajes como 'Justicia'. Los participantes también han gritado consignas como 'Mazón dimisión' o 'Asesino'.

Las imágenes de la sexta manifestación en Valencia que exige la dimisión de Mazón por la DANA. / EP

"Que lo paguen"

Entre los asistentes a la manifestación ha estado María Teresa Romero Alarcón, quien perdió a su hija de 43 años, a su yerno de 45 y a su nieto de 4 al pasar cerca del barranco del Poyo en Aldaia "porque no dieron aviso en ningún sitio". "Lo que pido es justicia, porque otra cosa no me van a dar, y que se haga la justicia bien y que lo tenga que pagar quien sea", ha aseverado.

"El que lo haya hecho mal, que hay muchas personas que lo han hecho mal, que lo paguen. Porque a mí no me van a devolver, lo que yo he perdido no me lo van a devolver. Entonces solamente que, quien lo tenga que pagar, que lo pague. Justicia es lo único que pido", ha insistido.

También ha participado el bombero Nicolás Valverde, quien ha mostrado su apoyo a las víctimas y ha puesto en valor el trabajo de los bomberos, ya que cree que "se ha hecho lo que se ha podido con los medios disponibles", y ha reclamado responsabilidades. "Independientemente de las responsabilidades judiciales que pueda haber, que para eso está la jueza trabajando, no puede ser que en una situación así estemos dando vueltas a dónde estuvo el máximo responsable del gobierno autonómico, qué hizo, cuándo vino o cuándo no vino. Creo que, para avanzar, ya que no ha sido capaz desde el primer momento de ser transparente y sincero, debería dar un paso atrás y dar la posibilidad de elecciones, de elegir", ha sostenido.

Por su lado, Àngels López, enfermera en el Centro de Salud de Alzira, ha lamentado el "auténtico desastre y descontrol" del 29 de octubre, ya que considera que la Conselleria de Sanidad "no tomó ninguna medida de precaución para que las personas pudieran salvarse" pese a la alerta roja y "además estuvieron llamando a profesionales y pacientes para que pudieran acudir a consultas y tratamientos ordinarios", lo que considera "una auténtica negligencia".

"El pueblo ha dictado sentencia"

Antes de iniciar la protesta, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado a los medios de comunicación que "el pueblo ha dictado sentencia" y dice que "Mazón se ha de ir a casa" porque "ensucia el nombre de una institución centenaria como es la Generalitat".

"Un presidente que ha mentido, que no ha sido capaz de estar donde tenía que estar el día que tenía que estar, que huye, que no puede salir a la calle, que no puede pisar las zonas afectadas, que tiene que buscar palmeros para que le aplaudan ayer en Alicante, es un presidente que se debe de ir ya", ha aseverado.

"No nos van a parar"

Por su parte, Toni Mayor, portavoz de la ejecutiva del PSPV-PSOE, ha sostenido que el pueblo valenciano "no es como Mazón" y cree que "no puede haber un representante tan indigno al frente de las instituciones valencianas". "Esta manifestación va a ser el eco de todas las llamadas, de las víctimas que no pudieron ser atendidas por el 112 a causa de los recortes y la mala gestión del PP", ha sostenido.

Además, ha reprochado que en el Partido Popular "a alguien no se le echa por mentir, eludir su responsabilidad, ni amedrentar a aquellos que opinamos diferente" y ha recalcado que están "dispuestos a asumir la voz de un pueblo". "Al pueblo valenciano no lo va a parar nadie; no nos van a parar hasta que tiremos fuera de las instituciones al PP y a Mazón. Los socialistas queremos que sea en las urnas, la única forma de echar de la institución a la indignidad que representa Mazón y el PP", ha enfatizado.

Entre las entidades cívicas y sociales que impulsan esta marcha figuran Acció Cultural del País Valencià -Amical de Mauthausen - Arran-SEPC-COS-Endavant - Arrels del Canvi - Assemblea de Barri de Montolivet - BEA- Benicalap Viu - Ca Bassot - Ca Revolta - CNT Valencia - Comissió Ciutat-Port - Coordinadora Associacions Memòria Democràtica País Valencià - Decidim- Plataforma pel dret a decidir del País Valencià - Entrebarris - Escola Valenciana - FAMPA Valencia - Intersindical Valenciana - Joves d'ACPV - JovesxRussafa - LAMBDA - Plataforma 14 d'abril per la República - Societat Coral El Micalet - Teixint Patraix - Associació Cultural És País Valencià.