El PP registra una iniciativa en el Congreso para blindar el uso policial de la comisaría de Via Laietana

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para pedir que la comisaría de la Policía Nacional de Via Laietana no pueda perder su uso policial, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que ese establecimiento iba a ser reconocido como lugar de memoria, aunque sin intención de reubicar al cuerpo policial. "Sabemos que el independentismo quiere echar a la policía de este edificio", ha declarado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, a las puertas de la Jefatura en Barcelona.

El dirigente popular ha explicado que una delegación de miembros del PP se ha reunido con el sindicato de la Policía Nacional, quienes le han trasladado su "preocupación" por "la delicada situación" que viven las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya, tras conocerse la delegación de las competencias en inmigración que pactaron el Gobierno y Junts hace un mes. Entre las cuestiones que inquietan a este cuerpo policial está la posibilidad de perder la comisaría de Via Laietana, uno de los lugares más simbólicos de la represión franquista.

La colocación de una placa

Sin embargo, el Ejecutivo central no tiene intención, por ahora, de desalojar a la Policía Nacional del edificio. Como explicó EL PERIÓDICO, la designación del edificio como lugar de memoria supondrá la colocación de una placa como forma de recordatorio de la represión del antifranquismo y las torturas que se perpetraron en esas dependencias policiales. De hecho, ese cambio es algo que debe decidir el Ministerio de Interior, y su titular, Fernando Grande-Marlaska, se ha opuesto reiteradamente a que se reubique a la Policía, alegando que el cuerpo es democrático. Pese a esto, Tellado y el edil del PP en Barcelona, Dani Sirera, creen que la comisaría acabará siendo una "moneda de cambio" de Sánchez -con el beneplácito del alcalde Jaume Collboni- para la permanencia del PSOE en el Gobierno.

El objetivo de registrar la proposición no de ley es proteger la continuidad de la comisaría y la presencia de la Policía Nacional con el compromiso de la Cámara Baja -no sería vinculante en caso de prosperar-, aunque en el mismo texto los populares han aprovechado para añadir otras cuestiones. Entre ellas, según ha explicado Tellado, la defensa de "la continuidad de las competencias propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Catalunya", que es una forma de cargar contra la delegación de las competencias en inmigración, que el mismo dirigente ha tildado ser "inconstitucional".

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, también ha considerado esta transferencia de competencias como una cosa "humillante e injusta", y ha recordado que su partido está de parte de las fuerzas de seguridad, como se ha visto en las diferentes manifestaciones que han convocado en Barcelona y que han contado con el apoyo presencial del PP.