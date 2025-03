La gratuidad de Rodalies y una 'app' sobre las incidencias: las propuestas del Parlament contra el caos ferroviario

Más allá del rifirrafe político, el pleno monográfico del Parlament ha servido para que los grupos presenten resoluciones sobre sus propuestas de mejora del servicio de Rodalies. La Cámara ha encargado al Govern más de medio centenar de medidas. Por ejemplo, que luche para alargar la gratuidad del servicio o que desarrolle una 'app' que informe de las incidencias en tiempo real. Sin embargo, el ejecutivo liderado por Salvador Illa ha perdido varias votaciones, las más destacadas, las que aludían a la mala gestión de los responsables socialistas, si bien ha votado junto con sus socios de investidura el 57% de las iniciativas.

El pleno de Rodalies se ha convertido en el primer revolcón parlamentario serio del Govern Illa. La Cámara ha reprobado y ha pedido del cese de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La votación no tendrá mayor transcendencia, ya que el president no tiene ninguna obligación de cesarla, pero supone un toque de atención que evidencia que Illa no tiene una mayoría todo lo sólida que le gustaría para gobernar sin sobresaltos. "Si se duermen, la legislatura podría descarrilar", le ha dicho al president la diputada de ERC, Mar Besses.

El Parlament también ha hecho responsable al Gobierno y el Estado del mal funcionamiento de los trenes en Catalunya. A instancias del PP, la Cámara ha reprobado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "constante ineficacia" a la hora de "afrontar las incidencias". A petición de ERC, también se ha pedido la dimisión del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el de Adif, Pedro Marco de la Peña.

Durante la celebración del pleno monográfico el president Illa ha asumido el mal funcionamiento de Rodalies y ha prometido que, aunque no será fácil, le pondrá remedio. El primer paso será elaborar en un plazo máximo de cinco meses un Plan Ferroviario de Catalunya con los objetivos y proyectos tanto a corto plazo (2026-2030) como a largo plazo (2030-2050). La meta final: "la prestación de un servicio de calidad".

Una de las grandes conclusiones del pleno es que, si Catalunya quiere ver mejorar sus servicios de cercanías, tiene que exigir el traspaso de las competencias a la Generalitat. En este sentido, el Parlament ha pedido "acelerar" este traspaso con la constitución de una empresa operadora de Rodalies "con una dirección ejecutiva independiente" del grupo Renfe. Una operación jurídico-política de gran envergadura.

¿Quién tiene la culpa del mal funcionamiento histórico de Rodalies? Este debate siempre genera pasiones. Según lo aprobado este jueves por el Parlament, el caos ferroviario es "consecuencia de que los gobiernos del Estado, tanto del PP como del PSOE, priorizarían en los años noventa y hasta 2018 la alta velocidad y no Rodalies". En este periodo se invirtieron en el conjunto del Estado 60.000 millones en los trenes rápidos y solo 3.600 en cercanías, 600 de los cuales en Catalunya. "Rodalies es la imagen de un fracaso político", ha dicho el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler. A instancias de Junts, la Cámara ha fijado en 50.000 millones de euros "el déficit histórico de inversiones en infraestructuras" del Estado den Catalunya.

El Parlament también ha pedido al Govern que lleve a cabo "todas las acciones necesarias" para mantener las bonificaciones de los títulos de transporte hasta que el servicio de Rodalies, Regionals y Mitja distancia funcione con normalidad. Esto supondría que el ejecutivo congelara la implantación del billete de tarifa plana de 20 euros mensuales que tiene previsto a partir del verano. También aboca a la Generalitat a negociar con el Ministerio de Transportes que la parte estatal continúe haciéndose cargo del coste de los billetes en Catalunya. La resolución se ha aprobado con el voto en contra del PSC. No es vinculante, pero la oposición seguirá de cerca si Illa cumple o no el mandato de la Cámara.

PSC y Comuns se han quedado solos defendiendo el nombramiento de un nuevo coordinador del plan de Rodalies. Se trata de la plaza que quedó vacante cuando Pere Macias fue nombrado comisionado de Rodalies a finales de 2023 y que no se ha cubierto desde entonces. La abstención de ERC ha sido clave para tumbar la propuesta de los Comuns.

Por otra parte, la CUP no ha conseguido sacar adelante su propuesta para que haya un registro de los incumplimientos diarios de horarios por parte de Rodalies y también de cancelaciones de trenes. Los cupaires reclamaban también que la Generalitat sancionara a Renfe por ello.

Sin embargo, sí que se ha aprobado que, antes de que acabe el 2025, la Generalitat habilite una aplicación móvil específica que de forma "fluida, entendedora y eficaz" comunique a los usuarios las "incidencias que puedan ocurrir en la prestación" del servicio. En definitiva, una aplicación donde a tiempo real se introduzcan todos los retrasos.

