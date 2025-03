Illa justifica en el descenso de alumnos que se cierren 111 líneas de la escuela pública

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha justificado que se cierren 111 líneas de la educación pública en el próximo curso con el argumento de que para entonces habrá 30.000 alumnos menos. Sin embargo, no ha entrado a valorar que, en paralelo, se abran 21 grupos en la concertada, como denuncian las entidades de familias y docentes. "El compromiso del Govern con la educación es máximo; y con la púbica en particular. No se cierra ninguna escuela, pero nos tenemos que adaptar a la realidad", ha asegurado durante la sesión de control en el pleno del Parlament.

Han sido los Comuns los que han hurgado en la cuestión justo en el día en que la plataforma 'La Pública, l'Escola de Tothom', a la que se han adherido en pocos días más de 20 organizaciones de familias y docentes, ha convocado concentraciones de protesta por toda Catalunya ante el cierre de líneas de la pública y una unitaria frente el Parlament el próximo sábado. "¿Y si hay menos alumnos, por qué no cierran líneas en la concertada?", ha espetado la presidenta del grupo de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha reprochado al Govern que no haya hablado con algunos alcaldes -algunos del PSC- que también han alzado la voz en contra.

Si hay menos alumnos, es de sentido común cerrar líneas Salvador Illa — President de la Generalitat

"Si hay menos alumnos, es de sentido común cerrar líneas", ha replicado el president sin entrar a valorar la situación de la concertada, además de presumir de que en el curso que viene podrán reducirse las ratios a 19 alumnos por aula y de asegurar que sí que se ha hablado tanto con los ayuntamientos como con la comunidad educativa. "Rectifiquen, la crisis educativa no la arreglarán con convenios con la OCDE", ha rematado Albiach ante la insatisfacción por la respuesta. Los Comuns han anunciado su presencia en las protestas de esta tarde.

La reducción de ratios

Durante la sesión de control se ha pronunciado también la consellera de Educació, Esther Niubó, a quien ERC ha preguntado también sobre el cierre de líneas en la escuela pública y al malestar que, asegura, hay entre docentes y familias. "No estamos desmantelando la educación pública. Mantenemos el 98% de la oferta pública", ha asegurado, además de defender que en el próximo curso podrán bajarse las ratios por debajo de los 20 alumnos por aula y que se han emplazado con la escuela concertada a "planificar" de forma conjunta.

Durante este intercambio entre ERC y la consellera, miembros de las plataformas educativas presenten en la tribuna de invitados han exhibido carteles y lanzado proclamas, aunque han sido invitadas por el presidente del Parlament, Josep Rull, a abandonar el hemiciclo para que el debate pudiera continuar.