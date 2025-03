Junqueras no garantiza el apoyo al segundo suplemento de crédito de Illa y le pide que se siente a negociar

El president Salvador Illa aprobó el martes un suplemento de crédito para la Generalitat de 2.100 millones de euros que le permitirá gobernar con una cierta tranquilidad pese a no disponer de unos nuevos presupuestos públicos. Ahora, quiere promover un segundo suplemento de 1.770 millones para tener aún más margen pero, esta vez, no está claro que lo consiga. De nuevo necesita los votos de ERC -y también los Comuns- para conseguirlo y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, no garantiza su apoyo. Este miércoles ha pedido al Govern que abra una negociación formal y que, sobre todo, no se le ocurra presentar el decreto sin hablarlo antes.

En una entrevista en la Cadena Ser, el líder republicano ha asegurado que nadie puede dar por descontados los votos de ERC. "El Govern se tiene que sentar a hablar y que no se le ocurra en ningún caso tirar hacia adelante pensando que cualquier propuesta que haga será una propuesta que tendrá el apoyo necesario. Podría ser perfectamente que no lo tuviera", ha advertido. Así, ha reclamado al ejecutivo catalán que no tenga la tentación, como medida de presión, de presentar el decreto sin tener los votos garantizados. Según Junqueras, lo primero que tiene que hacer Illa es marcar "unas prioridades muy claras" sobre donde se invertirán los recursos de este segundo suplemento.

ERC lleva toda la legislatura catalana dando estabilidad parlamentaria al president, pero no puede hacerlo de forma gratuita. Es por esto que, en cada negociación, intenta sacar algo a cambio que justifique su apoyo a los socialistas. Algo que luego pueda exhibir ante la opinión pública. Por ejemplo, en la negociación del primer suplemento de crédito pactó a cambio una rebaja del IRPF a las rentas bajas. No está claro cuál es la contrapartida que exige para el segundo suplemento de crédito, y de momento avisa de que un posible pacto esta lejos. Para los republicanos también se trata de esto: intentar vender caros sus votos.

Rifirrafe con Junts

Más allá del suplemento de crédito, el otro tema que marca la agenda política catalana es el caos de Rodalies. Junqueras ha vuelto a defender el traspaso integral de la competencia a la Generalitat como la mejor garantía para que el servicio funcione. "El servicio de Rodalies y el de media distancia es una vergüenza. Los ciudadanos no lo merecen. Catalunya merece todas las competencias, todas las responsabilidades y todos los recursos", ha concluido.

El servicio de Rodalies y el de media distancia es una vergüenza. Los ciudadanos no lo merecen Oriol Junqueras — Presidente de ERC

En los últimos días, el traspaso de Rodalies también ha motivado el penúltimo enfrentamiento entre ERC y Junts. El partido de Puigdemont afea al partido de Junqueras que no esté, a su juicio, negociando bien las condiciones de este traspaso. El líder de ERC le ha parecido una crítica injusta y ha reprochado a Junts que "refunfuñe" contra Rodalies a la vez que "coloca afines" en el consejo de administración de Renfe, en alusión al reciente nombramiento de Eduard Gràcia. Para ERC, mientras Gràcia esté en el consejo de administración, Junts no puede hacer como que "no tiene nada que ver con Renfe".