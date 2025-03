Una conversación de Cospedal incrimina a Rajoy en las cloacas del Estado: "El presidente me ha dicho que nos lo hemos llevado todo"

Nuevos audios controvertidos de María Dolores de Cospedal acaban de hacerse públicos, esta vez para involucrar en las cloacas del Estado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del que la exministra de Defensa fue su mano derecha.

La revelación se produce durante una conversación en septiembre de 2014 en el que fue despacho oficial de Cospedal en la sede del PP, en la madrileña calle de Génova, donde la dirigente reveló al comisario José Manuel Villarejo que Rajoy estaba en el caso de las ilegalidades que cometía la policía patriótica, en unos audios a los que ha tenido acceso RAC-1.

La conexión con Bárcenas

Durante la conversación ambos abordaron varias cuestiones, entre las que se incluyó el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, conocedor de todos los secretos del supuesto entramado de financiación ilegal de los populares, hasta que en 2012 la Audiencia Nacional empezó a investigarlo por el caso Gürtel.

Cospedal evidencia conocer la trama ilegal para robar documentación a Luis Bárcenas al decir: "Lo del último mes no lo sé; yo sé que antes habían encontrado y habían limpiado a éste [en Bárcenas] más o menos todo lo que tenía". Ya cto seguido involucra a Rajoy: "A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más".

Cospedal compromete también a Rajoy al incidir en que e entonces presidente mantenía los canales de comunicación abiertos con Bárcenas, ya en prisión, "por si acaso".