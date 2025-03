El Congreso respalda la moción del PP para subir el gasto en defensa, con la abstención de PNV y Junts

El Pleno del Congreso ha instado este miércoles al Gobierno a beneficiarse de la desviación de las reglas fiscales planteada por la Comisión Europea para estimular a los estados miembro a incrementar el gasto en defensa y elaborar un plan plurianual de inversiones en este ámbito, y que posteriormente lo someta a votación en la Cámara baja. Se trata de una moción presentada por el PP y que constaba de cuatro puntos que se han votado separadamente. Los cuatro han salido adelante con el apoyo de Vox y UPN y la abstención de PNV y Junts, mientras que el PSOE, Sumar y sus aliados de izquierda (ERC, Bildu Podemos y BNG) han votado en contra.

En concreto, la iniciativa trata la activación de la cláusula nacional de escape propuesta por la Comisión Europea, una salvaguarda que excluirá los gastos en defensa del déficit nacional ya desde el verano, para comenzar a elevar la inversión en defensa que requiere la Unión Europea (UE).

Esta flexibilidad permitirá a los estados miembro movilizar un gasto adicional en defensa de hasta el 1,5% del PIB, que según las estimaciones de Bruselas podría elevar la inversión en defensa de la UE hasta los 650.000 millones de euros en los próximos cuatro años, incluidos los gastos financiados con el instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos, que serán automáticamente elegibles en virtud de la cláusula nacional. España está a la cola de los países de la OTAN respecto a gasto en defensa, con un 1,28% del PIB, por lo que es uno de los países que más podría beneficiarse de este margen.

Supervisión del plan

En su moción, el PP insta al Gobierno a elaborar y presentar a la Cámara baja un plan plurianual de inversiones en materia de defensa que garantice el cumplimiento de los objetivos actuales y futuros, para su aprobación. Asimismo, pide un informe sobre la sostenibilidad fiscal del plan a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que recabe el consentimiento del Congreso con carácter previo a la solicitud de activación de la cláusula de escape nacional de la UE, y antes de adquirir ningún nuevo compromiso en este ámbito con las instituciones europeas. En este sentido, pide también el detalle del calendario, presupuesto, créditos y plan de devolución de los créditos del plan de incremento del gasto en hasta 1,5% del PIB.

Durante el debate, el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, Alberto Asarta, ha pedido no quedarse en el 2% del PIB y concebir ese porcentaje como el suelo y no el techo de la inversión en defensa. De su lado, el diputado de Junts Isidre Gavín i Valls ha afeado al PP que la iniciativa es muy parecida a otra debatida y votada en el Pleno de la semana pasada, también sobre gasto en defensa, y en la que también se abstuvieron. Ha querido matizar al PP que la "obsesión" de su partido no es que toda decisión relativa a la defensa se vote en el Congreso, sino que la inversión se centre en fortalecer el sector industrial.