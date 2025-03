El Govern asegura que el traspaso de Rodalies servirá para que los trenes funcionen mejor

El Govern ha diagnosticado este martes en el Parlament los problemas de Rodalies y ha recetado una solución: el traspaso a la Generalitat. Tanto el president Salvador Illa como la consellera de Territori Sílvia Paneque han encajado que la asunción de competencias ferroviarias desde Catalunya es la mejor forma de solventar los problemas en la red de transporte público, desde la cercanía.

"Se precisa una nueva gobernanza. Aquí no queremos romper nada, pero creemos que la proximidad permite gestionar mejor", ha proclamado Illa en su primera intervención frente al pleno. Y a continuación ha querido despejar las dudas sobre el traspaso al asegurar que "se está cumpliendo y no tiene marcha atrás". Y ha añadido que se están "dedicando todos los esfuerzos para que sea un buen proceso para usuarios y trabajadores".

La consellera de Territori, Silvia Paneque. / FERRAN NADEU

Compromiso "absoluto"

Tras las palabras del president, la máxima responsable del Govern en este campo se ha expresado en términos igualmente firmes sobre la asunción de la gestión de Rodalies. "El traspaso ayudará de manera decisiva a que el servicio funcione bien. Estoy convencida de que servirá para mejorar la situación, estamos creando nuevas confianzas con los equipos de Renfe y Adif", ha revelado la consellera.

Paneque ha hablado de "oportunidad transcendente" y ha advertido de que el compromiso sobre el traspaso "es absoluto" y que han trasladado al Ministerio de Transportes la "urgencia de colaborar y aportar soluciones al mismo tiempo que se actúa de forma rotunda en las inversiones".

Un "mal paso"

El partido socio del traspaso, ERC, ha subrayado la misma idea. La antecesora de Paneque en la Conselleria de Territori, Ester Capella, ha insistido en que "el traspaso de Rodalies es la solución y ustedes lo saben", ha interpelado al Govern. No obstante, Capella ha defendido los trámites que se están haciendo, con la concesión a los sindicatos ferroviarios incluida, que ha permitido que la empresa mixta no tenga mayoría de la Generalitat. "Dejen de poner en duda el traspaso, estamos aquí para que se haga, aunque conozcamos las dificultades", ha encajado.

Salvador Illa en el pleno monográfico de Rodalies. / FERRAN NADEU

Quienes han cuestionado unos minutos antes que el traspaso se esté llevando a cabo como procede había sido Junts. Su diputado Salvador Vergés había advertido de que la forma en la que está gestionando "no es un traspaso, es un mal paso" y ha pedido que se destinen recursos y que se ejecute durante esta legislatura, que no se alargue más allá. También ha reprochado a los republicanos que no quieran "echar a Renfe", algo que Capella ha desmentido después. En el capítulo de las recriminaciones, desde el PSC han advertido de que los antecesores de Vergés no habrían hecho nada para avanzar en el traspaso a pesar de que podrían haberlo hecho "desde 2010".