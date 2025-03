El Govern aprobará un suplemento de crédito de 2.100 millones para garantizarse la estabilidad sin presupuestos

El president Salvador Illa tendrá este martes un poco más encauzada su estabilidad al frente de la Generalitat pese a gobernar en minoría y con los presupuestos prorrogados de 2023. El Consell Executiu aprobará un primer decreto de suplemento de crédito que supondrá una inyección de 2.168 millones de euros procedentes de los ingresos de más obtenidos el año pasado. Se trata de un montante que le dará oxígeno porque estará destinado a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y financiar gastos ordinarios y de personal y que será posible gracias, de nuevo, a un acuerdo con ERC y Comuns. La mayoría de la investidura vuelve a operar.

Sin embargo, está por ver qué pasará con los otros 1.768 millones -procedentes del anticipo de 2025 y liquidación de 2023- de los que el Govern hubiera querido disponer de una tacada y que aspira a aprobar en las próximas semanas para incrementar aún más el gasto.

Y es que, aunque su intención inicial era poder contar con ese suplemento de casi 4.000 millones en bloque con un solo decreto, al ejecutivo no le ha quedado otra que acabarlo troceando a petición de los republicanos, puesto que debe ser convalidado en el plazo de un mes por la mayoría del Parlament. ERC no se anduvo con rodeos a principios de año y dejó claro que no iba a apoyar las cuentas de 2025; y cuando Illa dejó entrever que su plan B sería contar con esos recursos adicionales, añadieron que lo que no harían tampoco sería aprobar unos presupuestos "por la puerta de atrás".

El mismo suplemento que el año pasado

Si ahora el partido de Oriol Junqueras permite incorporar esta cantidad es porque corresponde prácticamente a la misma -2.137,7 millones- que el Govern de Pere Aragonès tramitó el año pasado en varios paquetes de suplementos de la mano del PSC y de los Comuns tras los presupuestos fallidos y ya con las elecciones del 12 de mayo convocadas. A la espera, pues, de si los socios avalarán un segundo paquete, el Govern de Illa gana margen de maniobra y aspira aún a ampliarlo para impulsar proyectos que podrían haber embarrancado en un contexto de prórroga. Ejemplo de ello es la ley de barrios, que anticipó a principio de la legislatura que sería uno de los buque insignia de su mandato, o todas las inversiones anunciadas en el marco de su plan de 18.500 millones para que Catalunya vuelva a liderar económicamente España.

Como contrapartida al acuerdo para el suplemento de crédito, los socialistas han accedido a medidas fiscales que han sido reclamadas por ERC y por los Comuns y que también serán aprobadas en otros dos decretos este martes. Uno de ellos es el de la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 33.000 euros brutos que ya defendieron los republicanos en los presupuestos fallidos de Pere Aragonès y que calculan que beneficiarán a dos de cada tres catalanes. El otro es el del incremento de la tasa turística pactado con los Comuns que fue anunciado hace un mes .