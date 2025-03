Illa agradece a los familiares de las víctimas de Germanwings su trabajo para evitar nuevos siniestros

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este domingo a los familiares y amigos de las víctimas de la catástrofe aérea de Germanwings de 2015 todo "su cariño y apoyo" y ha agradecido a la asociación de víctimas su trabajo para evitar que un siniestro así pueda volver a producirse. En el acto de recuerdo a las víctimas en el Aeropuerto de Barcelona, en el décimo aniversario de la tragedia aérea, ha agradecido a los allegados de las víctimas que se hayan dedicado estos años a ayudar a "extraer lecciones" y a impulsar reformas legislativas.

El 24 de marzo de 2015, el copiloto de un vuelo de la compañía Germanwings que cubría el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf (Alemania), Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente el aparato que dirigía contra los Alpes franceses, lo que provocó la muerte de 150 personas. Las autoridades que investigaron el caso concluyeron que la catástrofe la provocó el copiloto del avión, un hombre con un historial de depresiones que ocultó a la empresa que un neurólogo y un psiquiatra le habían dado la baja médica, documento que rompió para seguir trabajando.

"Quiero agradecer a la asociación el trabajo que ha hecho para ayudar a extraer lecciones con el horizonte de que no vuelva a pasar", ha manifestado Illa, que también ha agradecido los cambios legislativos que ha conseguido la asociación de víctimas, como el cambio en la comunicación de las bajas médicas. El presidente de la Generalitat, que venía de la Abadía de Montserrat tras participar en un encuentro de cristianos socialistas, ha recordado que los familiares llevarán a cabo una ceremonia de recuerdo a las víctimas del siniestro el próximo 6 de abril. "La vida no está en nuestras manos, muchas cosas, sí, pero la vida, no. Vale la pena vivir el presente y el futuro", ha indicado.

Intervención de Artur Mas

Antes que él había intervenido en el acto quien era presidente de la Generalitat cuando sucedieron los hechos, Artur Mas, que ha invitado "a celebrar la vida", que ha definido como "un contraste entre pérdidas y cosas que ganas, entre ilusiones que se entierran y nacen". También ha agradecido a todos aquellos profesionales, como psicólogos, médicos forenses o personal de emergencia, que se volcaron en la catástrofe.

Durante el acto, la presidenta de la asociación de víctimas de Germanwings, Lourdes Bonet, ha pedido durante el homenaje que las mejoras legislativas sobre la comunicación de bajas lograda en España se haga extensiva a toda la Unión Europea para evitar que un suceso así se repita.