Muere a los 43 años Jesús Santos, concejal de Ganar Alcorcón y teniente de alcalde

El teniente de alcalde de Alcorcón y portavoz de Ganar Alcorcón en el consistorio, Jesús Santos, ha muerto como consecuencia del cáncer que padecía y que le llevó a dejar temporalmente sus funciones hace unos meses.

El Ayuntamiento de la localidad -Gobernado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid- ha enviado un comunicado anunciado la muerte de Santos, quien en septiembre pasado anunció que tenía cáncer y que dejaría su actividad durante un tiempo para someterse a tratamiento.

"Ejemplo de lucha"

"Con todo nuestro pesar, lamentamos informar del fallecimiento de nuestro compañero Jesús Santos, concejal que no solo ha sido un ejemplo de lucha por sus ideales sino también a nivel personal, especialmente durante los últimos meses en los que, hasta el último momento, ha ejercido su compromiso con los vecinos y vecinas de Alcorcón mientras combatía contra una dura enfermedad", subraya el comunicado del consistorio.

El Ayuntamiento agradece "su dedicación, su profunda vocación de servicio público y su incansable trabajo por la ciudad", tanto como miembro de la Empresa de Servicio Municipales de Alcorcón (Esmasa) como por su labor como concejal desde 2015 y como segundo teniente de alcaldesa durante el pasado y el presente mandato.

Tres días de luto

El Ayuntamiento de Alcorcón celebrará el próximo miércoles 26 de marzo a las 12 horas en el Centro Cívico Los Pinos un Pleno Extraordinario para nombrar a Jesús Santos concejal honorario, y decretará tres días de luto oficial, con las banderas de la localidad a media asta y sin agenda institucional.

Jesús Santos Gimeno, nacido el 20 de octubre de 1981, era padre de tres hijos y vecino de Alcorcón de toda la vida, localidad en la que en los últimos 10 años destacó como "una de las figuras más relevantes de la política municipal y el sindicalismo", ya que el activismo social y sindical fueron siempre parte inseparable de su vida.

Se hizo conocido por liderar una huelga de basuras histórica durante el año 2014 para evitar la privatización de servicios de la empresa pública, Esmasa, donde trabajaba como operario, y en 2015 dio el salto a la política siendo elegido concejal y portavoz de Ganar Alcorcón, una coalición formada por Podemos, IU y otros colectivos.

Durante su primera legislatura ejerció su liderazgo político desde la oposición al Gobierno del PP, a pie de calle, centrado en la escucha vecinal y colocando el acento en las soluciones para la ciudad, especialmente en materia de recogida de basuras y limpieza, el principal problema de Alcorcón durante aquellos años.

En el año 2019, en pleno retroceso del espacio, obtuvo un gran resultado electoral que le permitió entrar a gobernar en coalición con el PSOE, convirtiéndose en teniente de alcalde y presidente de la empresa pública Esmasa, cargos que repitió en un nuevo gobierno de coalición a partir del año 2023.

En septiembre de 2024, Santos anunciaba por carta su ausencia temporal para combatir un cáncer, reivindicaba la continuidad del proyecto de Ganar Alcorcón y explicaba que daba esta pelea "con la mejor compañía".

En su última comunicación pública afirmaba: "No elegimos las cosas que nos pasan, pero sí podemos decidir los valores con los que las enfrentamos. Con el amor en quienes quiero, la esperanza en quienes me cuidan y la confianza en quienes me acompañan, enfrento esta nueva etapa. Con todo".

Reacciones

Tras su fallecimiento se han sucedido las muestras de condolencia en redes sociales, entre ellas la de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha trasladado en X su pésame a la familias, amigos y compañeros del teniente de alcalde "después de un duro camino contra el cáncer".

La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Candelaria Testa, le ha definido como "un alcorconero valiente, un hombre del barrio, un luchador". "Perdemos un gran político, un gran trabajador… para mí, un amigo. Un buen amigo para tanta y tanta gente. Qué vacío dejas, Jesús. Siempre estarás con nosotros. Tu fuerza y tu arrojo seguirá con este Equipo".

La ministra de Sanidad, Mónica García, le ha recordado como "un hombre comprometido con la justicia social y con su querido Alcorcón. Un buen compañero de viaje en la política progresista".

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, le ha recordado como "un hombre del pueblo que trajo a la política institucional el compromiso y la voluntad de combate de las luchas sociales". "Dejas un Alcorcón mejor y un ejemplo para muchas y muchos que vendrán detrás", ha afirmado.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado su cariño a apoyo a los familiares, amigos y compañeros de Santos, al que ha recordado como "una persona de firme compromiso con la justicia social y de enorme importancia en la política regional y municipal en Alcorcón".

Otras formaciones que han mostrado sus condolencias son IU Madrid, el PCE de Madrid, y diputados y ediles de todas las formaciones políticas, que han coincidido en resaltar su amor por Alcorcón y su labor por la ciudad.