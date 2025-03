Las entidades municipalistas trabajan en un frente común para exigir una nueva financiación local

La presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha explicado que se están coordinando con entidades municipalistas de comunidades del resto de España para hacer un frente común con el objetivo de reclamar una nueva financiación local. En una entrevista a Europa Press, ha detallado que están tratando de hacer una acción conjunta, que podría traducirse en un escrito a presentar a las diferentes formaciones políticas que tienen presencia en el Senado y también que se aborde la cuestión con una comparecencia de las diferentes asociaciones municipalistas. El objetivo, ha explicado, es lograr "la incidencia política necesaria y que se escuche este grito unánime" del mundo local.

Así, ha concretado que han hablado con la Federación de Municipios Gallegos, con entidades municipalistas de Baleares, de Euskadi, de la Comunidad Valenciana y que tienen agendado un encuentro con entidades de Andalucía, entre otras. "Es la demanda de todas las administraciones locales, y más allá de colores políticos de unos otros, creo que es común, y por ello tenemos que ser capaces de avanzar en este sentido", ha destacado. Y es que, según Budó, no ven avances en la necesidad que reclaman de actualizar la ley de financiación local, que es de 2004 y que está "totalmente obsoleta y que, en estos momentos, no da respuesta a las necesidades reales del municipalismo".

Una infrafinanciación "crónica"

"Estamos sufriendo una infrafinanciación que es crónica ya, por lo que hay que revisarlo", ha insistido la presidenta de la ACM, que también defiende revisar el fondo del Govern de cooperación local -aportación económica que hace la Generalitat a los ayuntamientos- y la financiación de los consells comarcals. Para abordar esta cuestión, Budó junto con el Fòrum de Consells Comarcals tiene previsto reunirse con el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, a principios de abril. "Algún cambio en positivo debe haber porque, en estos momentos, es inasumible que los consells comarcals puedan seguir su trabajo si no se revisa la financiación que reciben. Están muy ahogados", ha avisado.

Tras dejar claro que los ayuntamientos no temen asumir más competencias, ha recalcado que el problema es que están asumiendo y financiando responsabilidades que son competencia de otras administraciones: "Y esto es insostenible", ha alertado. "No tenemos ningún problema en asumir más competencias, pero que vayan acompañadas de la financiación correspondiente porque si no ¿qué tenemos que dejar de hacer? ¿Tenemos que dejar de barrer las calles para atender necesidades educativas?", ha preguntado.