ERC y Comuns exigen a Illa una respuesta al caos de Rodalies: "Es una puñetera vergüenza"

ERC y Comuns, socios de investidura de Salvador Illa, han subido este sábado de decibelios sus críticas al president, a quien emplazan directamente a ser él quien dé una respuesta al caos de Rodalies que perjudica cada día a miles de catalanes. A las puertas del pleno monográfico que se celebrará el martes en el Parlament, todos los partidos de la oposición se han implicado en las movilizaciones convocadas en las inmediaciones de una decena de estaciones para exhibir su indignación con el funcionamiento de los trenes, pero especialmente destacadas han sido las declaraciones de los dos partidos con los que el Govern negocia carpeta a carpeta para garantizarse la estabilidad. "Entiendo el hartazgo", ha respondido la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre las quejas de los usuarios, aunque ha insistido en que continuarán habiendo incidencias mientras se ejecutan obras y que los paliativos que pueden aplicarse tienen que ver con la "mejora" de la información.

"Este servicio es una puñetera vergüenza y hace que los catalanes seamos hoy ciudadanos de segunda. Estamos viviendo un maltrato y un castigo sistemático a nuestro país", ha lamentado la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, desde la protesta de Tarragona. Los republicanos, que justo acaban de pactar con los socialistas que Rodalies estará de forma transitoria adscrita a Renfe hasta que se gestione "al 100%" desde Catalunya siguiendo la senda de los Ferrocarrils de la Generalitat, hace días que reclaman al Govern que sea más exigente con el Gobierno y Adif. Es por eso que le han pedido a Illa que "entre el PSOE y Catalunya, escoja los trabajadores y estudiantes del país" que no llegan a tiempo por el mal funcionamiento de los trenes. "Catalunya no podrá liderar absolutamente nada si el president de la Generalitat no se compromete a una cosa tan sencilla como que los trenes lleguen puntuales", ha sentenciado solo días después de que el president desgranara en Madrid su plan para lograr liderar económicamente España.

Catalunya no podrá liderar absolutamente nada si el president de la Generalitat no se compromete a una cosa tan sencilla como que los trenes lleguen puntuales Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

También los Comuns han interpelado directamente al jefe de la Generalitat desde la protesta en Molins de Rei. "Exigimos al president Illa que la única prioridad en infraestructuras debe ser el tren, por eso lo llevaremos a votación esta semana en el pleno monográfico", ha afirmado el portavoz del partido en el Parlament, David Cid, que ha aprovechado para enmarcar esta petición en su cruzada contra la ampliación del aeropuerto de El Prat: "No tiene ni pies ni cabeza que mientras los trenes del país sean una tartana y medio millón de catalanes están atrapados cada día en los andenes, el Govern dedique ni un segundo a ampliar el aeropuerto para traer 20 millones de turistas más". Los Comuns ya anticiparon en su consejo nacional de este viernes que reclamarán a Illa que especifique "cuándo y cómo" va a garantizar que los trenes funcionen.

No tiene ni pies ni cabeza que mientras los trenes del país sean una tartana y medio millón de catalanes están atrapados cada día en los andenes, el Govern dedique ni un segundo a ampliar el aeropuerto David Cid — Portavoz de los Comuns en el Parlament

Junts insiste en la dimisión de Paneque

Junts también ha salido en tromba contra el Govern del PSC. Más allá de su líder, Carles Puigdemont, afeando al president que su conferencia en Madrid fuera para decir que "todo va como una seda" mientras los trenes "colapsan" en Catalunya por la desinversión de décadas, una nutrida representación de sus diputados se han implicado en las protestas por todo el territorio. Desde el punto de concentración en Figueres, el diputado Salvador Vergés ha acusado tanto al Govern como a Illa de "estar escondidos y no dar la cara" ante el desbarajuste ferroviario. Ha tachado de "vergonzosa y humillante" la actual red de trenes y advertido de que se ha llegado a una "situación límite", motivo por el que ha vuelto a insistir en la petición de dimisión de la consellera Sílvia Paneque que ha hecho su partido por no ser "capaz de ejecutar un plan de choque con soluciones inmediatas" y "someterse" a Renfe, Adif y al Estado. La CUP también ha señalado las "décadas de desinversión".

"No podemos más, no se nos puede pedir paciencia. Hacen falta inversiones, respeto y alternativas", ha espetado la diputada Laia Estrada desde Tarragona. Y el PP también se ha sumado esta vez a las protestas para denunciar la "baja" ejecución de las inversiones previstas en el plan de Rodalies, aunque sin mencionar que los gobiernos populares estatales hayan podido tener alguna responsabilidad. "No hay infraestructuras ni inversiones por parte de la Generalitat en Tarragona", ha señalado el diputado Pere Lluís Huguet en Tarragona.

Paneque ha defendido que esas inversiones se están llevando a cabo ahora bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y que, precisamente por ello, "no será un camino fácil" y continuarán produciéndose incidencias, aunque se ha comprometido desde el Govern a mejorar "la información" que reciben los pasajeros mientras se realizan obras. Esta cuestión, ha insistido, es de carácter "estructural" para el ejecutivo del PSC, por lo que ha dejado caer un dardo a sus predecesores en la conselleria, principalmente de Junts: "Ojalá hubiera sido estructural para los anteriores gobiernos".