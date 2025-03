Puigdemont ve una "OPA hostil" en la apuesta de Collboni por una "Gran Barcelona"

Una "OPA hostil". Así es como el líder de Junts, Carles Puigdemont, ve la apuesta del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por una "Gran Barcelona" de cinco millones de habitantes. En respuesta a un artículo del dirigente del consistorio socialista en EL PERIÓDICO, Puigdemont acusa a Collboni de tener "delirios megalómanos" y de querer convertir Barcelona en una "megalópolis" gobernada por unos "CEO distantes, sin alma, y con tanto poder que harán muy difícil el escrutinio de la ciudadanía".

"Es evidente qué intencionalidad hay detrás de los promotores de esa idea. Pero no lo conseguirán, porque el país responderá y dirá 'no' a esta OPA hostil que plantea el PSC a gran parte del país. Si la Gran Barcelona prospera, su voracidad no tendrá freno", ha apuntado en un mensaje en las redes sociales.

En este sentido, el también expresident de la Generalitat achaca a los socialistas querer acabar con la idea de "ciudad mediterránea, con una alma propia y una identidad forjada a lo largo de siglos de convivencia humana" para convertirla en "una réplica provinciana de las ciudades mastodónticas más propias de la colonización o la artificiosidad que conoce China y los países del Golfo Pérsico que de la vieja y bella Europa".

Además, haciendo referencia al caos ferroviario de los últimos días, Puigdemont se pregunta cómo van a poder hacer funcionar una ciudad de cinco millones de personas, si "son unos inútiles a la hora de gestionar los trenes de la actual Barcelona". También el portavoz del partido y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Rius, ha respondido de forma crítica a la propuesta: "Collboni no sabe hacer de alcalde de Barcelona y ahora quiere ser presidente de Barcelunya".

El líder posconvergente ha respondido así a la reivindicación de una Gran Barcelona de 5 millones de habitantes, entendida como una realidad social y económica que trascienda el perímetro de la actual Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de los 36 municipios y los 3,3 millones de habitantes, que en los últimos tiempos ha ganado protagonismo y que el alcalde barcelonés no ha dejado de defender desde que llegó al puesto.

Hasta nueve alcaldes metropolitanos, de distintos colores políticos, se han pronunciado al respecto de esta idea a través de las páginas de este diario. Entre ellos, lo ha hecho la alcaldesa de la Garriga y presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, que también se ha mostrado contraria a esta idea.

En la misma línea que Puigdemont, la poscovergente rechaza que Barcelona se convierta en una "matriz centralista" que considera que "sólo haría que empobrecer los entornos, como hace Madrid". Además, asegura que actualmente no hay el suficiente consenso en el Parlament para crear una nueva institución para gobernar la Gran Barcelona.