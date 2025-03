La Sindicatura de Comptes ve "deficiencias" en la selección de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio

La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe sobre los gastos de personal de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre los ejercicios 2021-2022 en los que ve "deficiencias" en las bases de la selección de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio. El informe alerta de que las retribuciones íntegras anuales de cuatro altos cargos superaron en 2021 "la retribución de conseller de la Generalitat, contrariamente a lo que establece la normativa". Después de años en que la Sindicatura no fiscalizaba los gastos de personal de la CCMA – no lo hacía desde 2016-, el informe también apunta que la jornada laboral de los trabajadores en 2021 y 2022 era de 35 horas semanales y que no se cumplían los "requisitos legales necesarios para fijar esta jornada".

El informe de la Sindicatura 2/2025 concluye que la retribución íntegra del director de la Fundació de la Marató de TV3 en el año 2022 "superó la retribución de secretario general, y no consta la aprobación preceptiva por acuerdo de gobierno".

Sobre la selección de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, afirma que "se han observado deficiencias en las bases de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores de la televisión y la radio, en cuanto a los méritos objeto de valoración y a la comisión de valoración".

En concreto, el informe señala que la base 7 de la convocatoria del procedimiento de selección de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio establece "una relación de los méritos a valorar (experiencia, proyecto a presentar, formación complementaria y otras), pero no incluye la valoración de los méritos a valorar de manera global ni específica de cada mérito".

También analizan que la base 8 de la Comisión de Valoración establece que el número de los miembros de la comisión se tiene que mantener de forma confidencial y solo se hará público en el momento que el consejo de gobierno resuelva el procedimiento de selección. "Esta previsión es contraria a los principios de publicidad que se tienen que garantizar en todo procedimiento de selección", subraya.

La Sindicatura ha explicado que se presentaron nueve candidatos a dirigir TV3 y 12 a Catalunya Ràdio, de los cuales dos por la radio no continuaron el proceso. El consejo de gobierno entrevistó los seis candidatos y se acabó nombrando a los actuales directores.

La Sindicatura ha considerado que, en el ámbito de la contratación, en 2021 y 2022 la CCMA actuó como "poder adjudicador no administración pública, a pesar de que, a juicio de la Sindicatura, tenía la naturaleza de poder adjudicador administración pública".

Las retribuciones

Sobre la retribución de objetivos comerciales a algunos directivos, la CCMA abonó el 88% y el 120%, por encima del límite del 25% establecido en la ley de presupuestos de la Generalitat de retribuciones variables vinculadas al cumplimiento de objetivos definidos el ejercicio anterior.

El informe determina que no hay "amparo" en la normativa ni está previsto en el contrato de alta dirección de un trabajador, que el director de Gestión Presupuestaria, Empresa Verde y Servicios Generales abonara 7 trienios meritados como funcionario de la Generalitat. También tumban el derecho de reserva de puesto de trabajo a los directivos que anteriormente prestaban servicios a la CCMA.

Finalmente, la Sindicatura apunta que la CCMA "no dispone de la auditoría de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, ni del informe de auditoría o documento equivalente respecto al tratamiento de datos de carácter personal".

Las recomendaciones

En el informe, la Sindicatura presenta varias recomendaciones a la CCMA, como por ejemplo negociar con los trabajadores un convenio colectivo propio o la adhesión a uno de existente.

Propone que la empresa pública planifique "adecuadamente" el sistema de retribuciones de objetivos comerciales por parte del personal directivo de la CCMA, e incorpore en los contratos un porcentaje de retribución variable en función de su logro.

También apuestan por realizar la tramitación de los expedientes de contratación mediante el software corporativo gestor electrónico de expedientes de contratación de la Generalitat de Catalunya, GEEC.

El informe concluye que los gastos de personal de los ejercicios 2021 y 2022 fueron de 4,27 millones de euros y 4,70 millones de euros respectivamente.