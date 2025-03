Un exchófer de Sánchez rechaza responder en el Senado al ignorar su "posición exacta" en el 'caso Koldo'

El empresario Cristian Corvillo, que el PP sitúa como chófer de Pedro Sánchez en unas primarias para liderar el PSOE, ha evitado responder este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', alegando que desconoce "la posición exacta" que le dan los investigadores en la presunta trama de corrupción.

Corvillo ha tomado la palabra únicamente para reconocer que aparece en "algún informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que ha decidido, por ello, "no contestar a ninguna de las preguntas".

"Entiendo que, como no soy consciente todavía de qué es lo que está sucediendo, deben entender ustedes, y sé que tienen ganas de que yo les cuente cosas, que como no sé la posición exacta que tengo, pues no lo puedo o no lo debo hacer", ha justificado el empresario, uno de los citados por lo que el PP denomina la "trama andaluza" del 'caso Koldo'.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), ha asegurado que respeta su derecho al silencio, pero ha instado a los futuros comparecientes a especificar el motivo por el que no quieren hablar, "porque luego se pueden ver con una desagradable sorpresa, que la mesa ejerza algún tipo de acción".

La mayoría absoluta del PP en el Senado le llamó a comparecer por haber sido "el chófer" de Sánchez en unas primarias del PSOE y porque la UCO le "vincula" en la trama de mascarillas y en la de hidrocarburos, así como por ser "amigo de Aldama" y hacer "negocios con él".