Aznar aboga por afrontar los desplantes de Trump a la UE con "mucha resignación cristiana"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha abogado este miércoles desde Bruselas por afrontar "con mucha resignación cristiana" los desplantes del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde que ocupa la Casa Blanca ha buscado presionar a la Unión Europea para elevar masivamente el gasto en defensa, impuesto aranceles al acero y aluminio europeo y amenazado con más medidas restrictivas a otros sectores del bloque.

"¿Cómo se responde a eso?", se ha preguntado el político conservador al ser preguntado por ello en un encuentro con periodistas, para después ironizar que "como hace buen tiempo en Bruselas, lo cual es extraordinario, y es el Día de San José, lo cual también ocurre una vez al año, diré que con mucha resignación cristiana".

En todo caso, Aznar ha opinado que España "necesitaría varios pactos de Estado", no sólo en materia de seguridad y defensa, sino también en otras áreas, pero ha considerado que "las circunstancias actuales no lo permiten" porque la coalición actual que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez aspira "exactamente a que no existan esos pactos de Estado".

"La coalición gobernante y los pactos de Estado es incompatible", ha zanjado, considerando también que si el PSOE buscara establecer ese tipo de pactos "no existiría la actual coalición gobernante".

Así, el expresidente ha insistido en que el PSOE ha elegido unos "compañeros de viaje" que hacen inviables que se llegue a los "grandes acuerdos" necesarios para los intereses de España y, por ello, sostiene Aznar, "lo mejor es explicar la situación a los españoles y pedir su opinión".

De este modo, el líder 'popular' ha argumentado que Sánchez "debe ir al Congreso" porque es su "obligación" para explicar "la situación excepcional que vive el mundo, en la que vive Europa y en la que vive España" y rendir cuentas por las políticas necesarias, en referencia a solicitar el apoyo del Congreso de los Diputados para disparar el gasto militar como se ha comprometido con la UE.

"Esa política necesita tomar decisiones y buscar la mayoría en el Congreso. Lo normal en un demócrata es convocar elecciones. Que la gente decida y que probablemente haya un cambio de gobierno, que el nuevo presidente explique cuáles son las nuevas circunstancias, cuáles son las nuevas necesidades, después de recibir el apoyo de los españoles", ha remachado.

Preguntado también por el pacto del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con Vox para aprobar los presupuestos a costa de alejarse de políticas europeas como el Pacto Verde o el Pacto Migratorio, Aznar ha evitado responder al fondo porque, ha dicho, "ni estoy ni entro"; pero ha querido dejar claro que "es mejor tener presupuestos que no tenerlos".