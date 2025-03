Gobierno y Junts pactan limitar el número de menores migrantes destinados a Catalunya

Junts ha llegado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, dos semanas después de firmar el pacto para la delegación de competencias en inmigración. Según ha anunciado la formación posconvergente en un comunicado, el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley en el que se "establecerá criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida a los menores".

Entre estos criterios, añade la formación liderada por Carles Puigdemont, tendrán en cuenta el "peso poblacional" de cada comunidad, pero también "el esfuerzo realizado por Catalunya a lo largo de los últimos años". Este era uno de los requisitos que Junts había puesto encima de la mesa para que hubiera entendimiento. A la práctica, sostiene el partido independentista, el pacto implicará que de los 4.000 menores a repartir, "a Catalunya llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700".

Además, el comunicado asegura que las comunidades autónomas que "han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener –como es el caso de Catalunya– recibirán una compensación económica adecuada". "Solo así se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible", añade el texto.

En los últimos meses, Junts había avisado de que solo respaldarían un nuevo reparto de menores migrantes si se tenía en cuenta que Catalunya había "liderado" la acogida durante los últimos años, con el argumento de que si no era así podía haber un "colapso de servicios". En febrero, el Gobierno y el ejecutivo canario ya acordaron tener en cuenta los niveles "población, riqueza y esfuerzo de acogida" de las distintas comunidades antes de asignar una cuantía.

El anuncio llega después de que hace dos semanas, PSOE y Junts consiguieran rubricar -un año después- la proposición de ley para la delegación del traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat. De hecho, Junts había asegurado en más de una ocasión que no apoyarían un nuevo reparto de migrantes hasta que no se alcanzara este acuerdo. El pacto faculta al Govern para efectuar devoluciones de migrantes, que no expulsiones que necesiten un expediente, y también le da la capacidad de gestionar los CIE y de emitir permisos de residencia. Además, amplía la plantilla de los Mossos d'Esquadra en 1.800 nuevos agentes para actuar en las fronteras.