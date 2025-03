El Govern pide no "deshumanizar" a los menores migrantes reduciéndolos a "cuotas"

El Govern promete "lealtad" a la hora de aplicar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias. No obstante, ha pedido "no deshumanizar" ni reducir a "cuotas" estos jóvenes que llegan huyendo de situaciones vitales muy complejas. "El despliegue lo haremos con una visión humanista, de solidaridad, y en ningún caso mercantilista", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha insistido en la larga trayectoria de Catalunya como "tierra de acogida".

La también consellera ha esquivado entrar en cifras o en el cuerpo a cuerpo con las autonomías reticentes a acoger menores, aunque sí que ha pedido que se produzca un "esfuerzo común" por parte de todos los territorios.

Como era previsible, el pacto que ha desbloqueado el reparto de menores no acompañados ha generado reacciones muy dispares entre los partidos de la oposición. ERC, Comuns y CUP se han mostrado satisfechos con el acuerdo en líneas generales -aunque con matices- y PP y Vox lo ha criticado duramente.

ERC, Comuns y CUP lo apoyan

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha sido la primera en defender el pacto esta mañana en una entrevista en La SER Catalunya, considerándolo un "avance en autogobierno" y un resultado, en parte, que también responde al "trabajo" de sus formación, que ha asegurado que sitúo como "prioridad" tener los recursos a punto para gestionar el reparto. "Siempre estaremos del lado de todo lo que es avanzar en autogobierno y en gestionarlo todo", ha declarado.

Para los Comuns, este pacto supone un paso "importante" y "en línea con el trabajo del Ministerio de Infancia", según ha destacado su portavoz, David Cid. Sin embargo, ha acusado a Junts de "gesticulación racista" en la manera de presentar el pacto, con el objetivo de "ocultar un acuerdo razonable" ante la "dispusta electoral con Aliança Catalana".

La CUP, por su parte, ha celebrado que el reparto de menores vaya acompañado de recursos para aliviar la "sobresaturación de los servicios de acogida", aunque ha reprochado a Junts que esté "comprando el marco de la extrema derecha". En este sentido, la diputada Pilar Castillejo ha valorado positivamente el traspaso de competencias en inmigración pactado entre posconvergentes y socialistas hace dos semanas, pero les ha recriminado que no hagan lo propio con otras materias como el “trabajo” o la “emergencia habitacional”.

PPC considera una "nueva cesión"

La derecha y la extrema derecha -PP y Vox- sí que han rechazado por completo el acuerdo. El PP lo ha calificado de "injusto e injustificable" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de una "nueva cesión" ante Junts. "Las políticas migratorias son una cuestión de Estado y requieren una mirada global", ha afirmado el portavoz popular, Juan Fernández, quien ha advertido del riesgo de que "Catalunya se convierta en la ONG de España y Europa" si la gestión queda en manos de ERC y los Comuns.

En términos aún más duros, Vox ha reclamado la devolución inmediata de todos los menores a sus países de origen. "Ni 30 ni 300, tienen que ser devueltos con sus familias", ha sentenciado el diputado Joan Garriga.