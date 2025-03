El Govern asegura que no tiene previsto volver a apostar por unos Juegos Olímpicos de Invierno

"En estos momentos esta cuestión no está en la agenda política del Govern". Así ha descartado la consellera Sílvia Paneque que esté en las previsiones del Executiu volver a apostar por la candidatura conjunta con Aragón para organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno, proyecto que embarrancó durante la pasada legislatura por el desacuerdo entre el ejecutivo de Pere Aragonès y el del expresidente aragonés Javier Lambán. En las últimas horas, tanto ERC como los Comuns han rechazado que se reabra este debate.

En plena negociación del suplemento de crédito de 4.000 millones de euros para los presupuestos prorrogados, el Govern quiere evitar que cualquier asunto espinoso se interponga en su camino, por lo que la portavoz del Govern ha dejado claro que no forma parte de sus planes reflotar la candidatura. El debate se ha reabierto después de que este fin de semana la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, tendiera la mano al president Salvador Illa para, en el caso de ser elegida como presidenta de la comunidad en 2027, "recuperar el proyecto de los Juegos de Invierno" con "diálogo y buena voluntad".

En caso de que eso sucediera, ha añadido Paneque, esa propuesta "se puede escuchar y valorar", pero es un proyecto que los socialistas catalanes no tienen en mente porque el PSOE ni tan solo gobierna en estos momentos en Aragón. De hecho, en el partido de Illa achacan las palabras de Alegría a un intento de desmarcarse de la actitud beligerante con Catalunya que mantuvo Lambán durante su presidencia y de visibilizar que tiene voluntad de cooperar con la Generalitat en el caso de lograr gobernar.

El 'no' de ERC y Comuns

Recuperar la candidatura de los Juegos de Invierno no gusta ni a ERC ni a los Comuns. La secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha rechazado la propuesta, en una entrevista en EL PERIÓDICO. "Ahora mismo, este debate me parece marciano. Con un colapso de infraestructuras como el que tenemos, lo que esperaría de un president es que hable al menos de lo que le preocupa a la gente", ha defendido. Los Comuns, por su parte, también han sido taxativos. "Queremos ser firmes y claras: es una propuesta de índole negacionista que no responde a las necesidades económicas ni de Catalunya ni del Pirineo, que no puede vivir del monocultivo del turismo", sentenciaron este lunes por boca de su portavoz, Aina Vidal.