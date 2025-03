Elisenda Alamany: "Con el traspaso de Rodalies estamos arrancando una muela al Estado"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany (Barcelona, 1983), concede a EL PERIÓDICO la primera entrevista después del congreso de su partido del pasado fin de semana. Ha sido un cónclave más tranquilo de lo que se podía prever, pero aun así no ha conseguido hacer desaparecer del todo el ruido interno.

Después del congreso, ¿ERC vuelve a estar unida?

Me gusta medir el éxito del partido con resultados y votaciones, y hemos salido del congreso con amplísimo apoyo a la ponencia política, estatutaria y estratégica. Casi todas con votaciones de un 90%.

El congreso ha sido tranquilo, pero se enturbió con el informe de la Comisión de la Verdad sobre los carteles contra los Maragall. ¿Se arrepiente la dirección de haber pedido el informe?

Este es un tema que incomoda a la militancia y a la dirección. Dimos cumplimiento a aquello que la militancia quería, que es dar explicaciones en un congreso de lo que había pasado y no tiene que volver a pasar. Mi voluntad es que cerremos el tema y abramos una nueva etapa.

La nueva dirección sale reforzada, pero a la vez ERC tendrá corrientes internas. ¿Qué relación quiere tener con los críticos?

Esta dirección está abierta al diálogo. Desde que empezamos a funcionar, nos hemos recorrido el país para presentarnos. Tenemos que estar mucho más cerca del país y de sus reivindicaciones, como Rodalies, la financiación y la vivienda. Es aquí que donde volveremos a recuperar el pulso.

A ERC no le tiene que dar miedo llegar a acuerdos que resten dependencia del Estado

Usted, en el congreso, hizo un discurso crudo: dijo que Catalunya no estaba preparada para hacer el salto definitivo, la independencia. ¿Toca volver a la pantalla del autogobierno?

No existe una libertad final sin libertades que hayas conquistado previamente. Es lo que estamos haciendo con el traspaso de Rodalies, que será un salto histórico. También la condonación de la deuda del FLA, que servirá para prestar mejores servicios públicos. No podemos llevar el país a un salto definitivo sin que esté preparado y fuerte. Ahora toca hacer nación.

No podemos llevar el país a un salto definitivo [la independencia] sin que esté preparado y fuerte; ahora toca hacer nación

También dijo que ERC tiene que dejar de estar "acomplejada". ¿Con qué y ante quién?

A ERC no le tiene que dar miedo llegar a acuerdos, acuerdos que sean históricos y que resten dependencia del Estado. A ERC no le tiene que dar miedo defender los acuerdos que son buenos. En muchos momentos, no hemos sabido defender nuestros acuerdos. Nos ha dado miedo rentabilizar los avances que hemos conseguido para el país y hemos sido demasiado permeables a las presiones de otros partidos que quieren desgastar a ERC.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. / JORDI OTIX

Por lo tanto, ¿ERC estaba acomplejada con lo que conseguía?

Ha habido una actitud de ERC, a pesar de conseguir poner sobre la mesa la resolución del conflicto político, los indultos, la amnistía y el concierto [económico], de cierto acomplejamiento, sí. Y esto resta credibilidad ante tu electorado. Nadie nos convencerá de que los acuerdos a los que hemos llegado, como el traspaso de Rodalies, no es un salto histórico. El camino es largo, difícil y empinado, pero es que esto va serio: estamos arrancando una muela al Estado como es que los trenes que pasan por Catalunya, estén gobernados desde Catalunya. Es una cuestión muy real de unas dimensiones gigantescas. Ningún acomplejamiento sobre los adelantos históricos. Se ha acabado la ERC que bajaba la cabeza porque no sé quién decía que se había vendido por un plato de lentejas.

ERC ha sido demasiado permeable a presiones de otros partidos que quieren desgastarla

Junts dice que el acuerdo para desconvocar la huelga de Rodalies acaba con el traspaso...

El caos de Rodalies es una puñetera vergüenza y lo tiene que gestionar quién tiene responsabilidad, [Salvador] Illa y [Pedro] Sánchez. El traspaso es la solución al caos y llegará como tantas otras cosas han llegado que nos dijeron que eran imposibles. El ruido que vivimos estos días confirma que habrá traspaso.

¿Le duele que Junts diga que el traspaso ha quedado diluido?

La actitud de la nueva ERC respecto a lo que haga Junts es que estamos tan desacomplejados que, cuando consiguen cosas buenas, les felicitamos; como el traspaso de las competencias de inmigración. Muy buen trabajo.

ERC ha hecho un análisis del estado de los pactos con el PSC y el PSOE y el resultado es "moderadamente positivo". ¿Esto vuelve a abrir la posibilidad de que ERC entre en el gobierno de Barcelona?

No son cuestiones vinculadas.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. / JORDI OTIX

Por lo tanto, ¿este debate no vuelve a estar sobre la mesa?

No está sobre la mesa.

ERC ha rechazado unos nuevos presupuestos este 2025 a Illa y Sánchez. ¿Negociará los de 2026?

Si el PSC y PSOE cumplen con Catalunya, hablaremos. O dicho de otro modo: si Sánchez e Illa quieren presupuestos, tienen que cumplir con Catalunya.

Cumplir con Catalunya es Rodalies y condonación de la deuda. ¿La tercera pata es la financiación singular?

Esta es crucial. Hay de hacer pasos adelante para la financiación singular. Son cuestiones estructurales ligadas al nuevo camino que se ha fijado ERC, que es que hay que restar dependencia del Estado en Catalunya.

Hemos hablado de presupuestos pero, antes, el Govern quiere negociar una ampliación de crédito, una inyección parcial de recursos para la Generalitat. ¿ERC está dispuesta?

Dependerá de estos temas que tenemos encima de la mesa. Si el partido socialista avanza en las estructuras de la financiación singular, si completamos la condonación de la deuda, si hay empresa mixta para el traspaso de Rodalies como estamos hablando, evidentemente habrá posibilidades de entendimiento. Depende del PSC y de su cumplimiento con Catalunya.

Si Sánchez e Illa quieren presupuestos, tienen que cumplir con Catalunya

En el congreso de ERC, Junqueras instó a PSC y Junts a llegar a acuerdos. ¿Cuáles podrían ser?

Con la condonación de la deuda, Junts rectificó su posición y pasó de criticarla a acompañarla. Espero que con la financiación singular también nos podamos encontrar. Ojalá con políticas de vivienda nos podamos encontrar con el partido socialista.

¿Llegar a acuerdos con el PSC y Junts no pone en riesgo desdibujar ERC?

ERC puede llegar a acuerdos con diferentes ejes con diferentes partidos, siempre que tenga claro quién es. Y después del congreso, queda claro quién somos. La nueva ERC quiere la máxima ambición nacional y no fiar toda su actividad política a los pedestales y a las tribunas. Tenemos que estar en la calle, al pie de cañón.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. / JORDI OTIX

El president Illa ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Es partidaria?

Ahora mismo, este debate me parece marciano. Con un colapso de infraestructuras como el que tenemos, lo que esperaría de un president es que hable al menos de lo que le preocupa a la gente.

ERC no hace tanto los defendía.

Hemos hecho una revisión para conectar con las prioridades del país. En este congreso hicimos un análisis de dónde se encontraba el país y cuáles son las frustraciones, miedos y angustias de la gente y no son unos Juegos Olímpicos.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany. / JORDI OTIX

Acabo por donde empezábamos. Usted hace tres meses, cuando fue elegida, ¿habría imaginado un congreso tranquilo como el que ha habido?

Tiendo a ser optimista siempre. La primera fase del congreso estuvo excesivamente televisada. Cuando empezamos a recorrer el país, presentando la nueva dirección, vimos que la gente ya había pasado de pantalla. Tenemos una organización ordenada y motivada.

