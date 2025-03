Junqueras exige al PSOE que cumpla íntegramente el pacto de Rodalies: "Si no, tampoco habrá presupuestos en 2026"

ERC ha advertido este lunes al PSOE de que debe cumplir íntegramente el pacto sobre el traspaso de Rodalies que firmaron en noviembre de 2023 porque, de lo contrario, "no tendrá" la posibilidad de firmar "nuevos acuerdos" con los republicanos. ¿Qué nuevos acuerdos? Por ejemplo, el de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. El encargado de lanzar la advertencia ha sido el líder del partido, Oriol Junqueras. "No ha habido nuevos presupuestos en 2025 y, si no cumplen, tampoco los habrá en 2026", ha dicho en una entrevista en TV3.

Los republicanos están satisfechos con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para desconvocar la huelga de esta semana. Eso sí, son conscientes de que, para desconvocarla, se ha tenido que incumplir uno de los epígrafes del pacto que firmaron ERC y el PSOE para el traspaso: que la nueva empresa que gestionará los trenes en Catalunya sea de matriz catalana. El partido de Junqueras acepta que esta sea una salida, pero exige que solo de forma temporal. "El resultado final tiene que ser el que estaba pactado. Si alguien incumple los acuerdos, en consecuencia, no tendrá nuevos acuerdos", ha resumido.

Así pues, el partido de Junqueras da por buena la entente entre Gobierno y sindicatos, ya que una huelga hubiera impactado negativamente en el traspaso de la competencia a la Generalitat, pero no olvidan de que el acuerdo PSOE-ERC está por cumplirse, ya que la empresa que gestionará los trenes seguirá dependiendo de Renfe y eso no tendría que ser así. Junqueras da un plazo de dos años para cambiar esto: "Y si es un año y medio o nueve meses, mejor".

Los equilibrios de ERC

Los republicanos se están viendo obligados a hacer equilibrios con esta cuestión. Por un lado, necesitan que el pacto del traspaso de Rodalies se cumpla en su integridad para reforzarse ante la opinión pública y evitar las chanzas, por ejemplo, de Junts. Pero, por el otro, no podían permitirse una huelga que embarrara el propio traspaso con un conflicto sindical de consecuencias imprevisibles. La solución encontrada es que, aunque la Generalitat tendrá mayoría en el consejo de administración, la mayoría del accionariado será de Renfe. ERC exige que esto sea solo temporal.

Quien debería tener más interés para que las cosas cambien son los trabajadores [de Renfe] Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Además, los republicanos se ha lanzado a intentar seducir a los trabajadores de Renfe para que, tarde o temprano, acepte el traspaso total y que, por lo tanto, la empresa que gestione el servicio sea de matriz catalana. Así, ha garantizado que en todo momento se les "mantendrán los derechos laborales" como el derecho a la movilidad laboral, es decir, la posibilidad de pedir el traslado a otros puntos del Estado. La tesis de Junqueras es que "quien debería tener más interés para que las cosas cambien son los trabajadores" porque, si hay traspaso, al fin podrán trabajar en una empresa "que dé un servicio digno".

ERC considera que el servicio de Rodalies es "una vergüenza y un insulto" que cada día deja tirados a trabajadores, estudiantes o pacientes que acuden a la consulta. Ante este escenario, su propuesta es que el servicio pase a estar gestionado por la Generalitat. El líder republicana ha explicado su caso concreto. Vive en Sant Vicenç dels Horts y allí los trenes no son de Rodalies, sino de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC): "Y tenemos un tren cada cuatro minutos. No llegan tarde y funcionan muy bien, por decirlo de una forma que no sea grosera".

El suplemento de crédito de Illa

Una de las negociaciones más inminentes que tiene ERC con los socialistas es el suplemento de crédito que quiere aprobar el president Salvador Illa para compensar que la Generalitat no ha podido aprobar unos presupuestos este 2025. Junqueras ha abierto la puerta a negociar, pero ha puesto límites. ERC está dispuesta a "ayudar" al Govern a inyectar recursos en la administración para mantener "el nivel de gasto e inversión" del año pasado y que esto repercuta por ejemplo en profesores, médicos y mossos d'esquadra. Eso sí, no esta dispuesta a aprobar una inyección desmesurada que acabe siendo como aprobar unos presupuestos por la puerta de atrás. Por lo tanto, ERC negociará "parte por parte" esta ampliación, pero no un decreto global millonario que sería tanto como dejar en papel mojado su decisión de no aprobarle los presupuestos a Illa.