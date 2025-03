El PP catalán cuestiona que Rodalies mejore con el traspaso: "No va de tener la competencia, sino de ser competente"

El secretario general del PP catalán y diputado en el Congreso, Santi Rodríguez, ha criticado la gestión del traspaso de Rodalies tras la desconvocatoria de la huelga prevista por los sindicatos de Renfe y Adif, que consideran que sus derechos laborales pueden quedar afectados por esta cesión. Rodríguez ha asegurado este lunes que su partido desconoce los detalles del acuerdo alcanzado -pese a que el documento se ha hecho público-, así como los de la negociación para el traspaso de la red ferroviaria, que forma parte de uno de los compromisos del Gobierno con ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

"No conocíamos ni los acuerdos que tenían, solo la letra grande. No sabemos qué acordaron y qué no ayer. Leemos informaciones, pero no tenemos una constancia de lo que tiene que ser a la hora de la verdad", ha afirmado el dirigente popular. En su opinión, el problema de Rodalies no es de "falta de competencias, sino de incompetencia".

El acuerdo que permitió desconvocar la huelga garantiza, al menos durante dos años, el mantenimiento de los derechos laborales de la plantilla de Renfe y Adif mediante la cesión de más del 50% del accionariado del nuevo operador al Grupo Renfe. Este punto ha sido clave para aliviar las preocupaciones de los trabajadores sobre la pérdida de condiciones laborales con el traspaso, pero el PP no ha entrado a valorar concretamente ningún detalle del pacto.

Rodríguez, sin embargo, ha subrayado que el verdadero problema no radica en qué administración gestione el servicio, sino en la capacidad para resolver sus deficiencias. "El ciudadano no verá mejorado el servicio de Rodalies porque quien lo asuma sea una empresa pública catalana o española, esta no es la cuestión. La cuestión es ser competente con la resolución de los problemas", ha señalado.

El pleno monográfico sobre Rodalies

En este sentido, ha recordado que el PP catalán ya pidió la semana pasada la celebración de un pleno extraordinario en el Parlament para debatir la gestión del servicio ferroviario por parte de la Generalitat, como también exigieron otros partidos. Entienden que este espacio permitiría fiscalizar la gestión desde la Generalitat, y, al mismo tiempo, reclamar la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dé explicaciones sobre el estado de la red ferroviaria en Catalunya. "Hemos visto la absoluta desaparición del ministro 'tuitero', no ha hecho ni un tuit dando apoyo a la gente afectada", ha ironizado.

Desde el PP catalán han insistido en que los usuarios de Rodalies no están preocupados por si el servicio depende del Estado o de la Generalitat, sino por las constantes incidencias que sufren. "Lo que menos piensan es si el titular es la Generalitat o el Estado, solo quieren que los trenes vayan puntuales, que no se cancelen y que puedan viajar con un mínimo de dignidad. Es el debate de algunos políticos, no de la ciudadanía", ha zanjado Rodríguez.

Sobre el hecho de que este lunes haya habido afectaciones en el servicio pese a haberse desactivado la huelga, lo que la Generalitat ha achacado a la falta de antelación para avisar a los maquinistas con el acuerdo 'in extremis', el dirigente popular ha considerado que se trata de una "excusa de mal pagador".

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos ha permitido evitar los paros programados para marzo y abril, aunque no ha contado con el apoyo de todos los sindicatos, como es el caso de la CGT, que se ha desmarcado. ERC, que estuvo al corriente de las negociaciones, ha defendido el pacto como un paso "temporal" dentro de un proceso complejo que debe completarse antes de finales de 2025 y ha asegurado que la empresa que gestione la red ferroviaria debe ser "cien por cien catalana". De no ser así, ha amenazado al Gobierno central con no apoyar tampoco los Presupuestos de 2026.