Turull cree que Illa "nunca arreglará" Rodalies: "Su máxima es no molestar a Sánchez"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "nunca arreglará" los problemas de Catalunya, como los de Rodalies, porque "su máxima es no molestar" al Govern encabezado por Pedro Sánchez. Así lo ha expresado en el acto de bienvenida a nuevos militantes de la formación, celebrado en el teatro El Patronato de La Garriga (Vallès Oriental), donde le han acompañado la alcaldesa de la localidad, Meritxell Budó, y, telemáticamente, el presidente del partido, Carles Puigdemont.

"¿Qué está pasando con Rodalies? Que tenemos un presidente de la Generalitat que su máxima y su freno ante cualquier decisión que debe tomar es no molestar a Sánchez", ha señalado Turull. Estas palabras llegan después de que el Ministerio de Transportes, para intentar evitar la huelga en Adif y Renfe a partir del lunes, haya presentado un borrador acorde con los sindicatos que contempla que el nuevo operador de Cercanías esté dentro del grupo Renfe.

Turull ha afirmado que "una persona así nunca arreglará los problemas del país" y ha avisado de que el Govern "solo se mueve" cuando la situación "puede desgastar definitivamente" a los socialistas. Turull también ha lanzado un mensaje velado hacia Aliança Catalana: "Hay formaciones que, para tener representación, deben atizar los problemas, aunque sea atizar el odio entre catalanes y catalanas", ha denunciado.

"Quien viva en Cataluña debe saber catalán"

Por otro lado, ha advertido a "la extrema derecha y la extrema izquierda más casposa" de que JxCat no renunciará a defender que "quien viva en Catalunya debe saber catalán", en referencia al acuerdo con el PSOE para delegar competencias migratorias en la Generalitat.

Turull se mostró sorprendido de que ves de Podemos les acusen de "racistas": "Esto sólo puede tener dos explicaciones: la primera, evidentemente, que no se han leído la ley y, la segunda, que no tienen ni idea de qué es Catalunya ni JxCat", aseveró. "No nos dejamos engañar, no es una cuestión de racismo, es de anticatalanismo", ha resuelto.