ERC responsabiliza a dos exdirigentes de los carteles contra los Maragall y pide perdón

ERC ha presentado este sábado las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que tenía el encargo de investigar el origen de los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall que sacudieron al partido y a la opinión pública. El informe señala como responsables de lo ocurrido a dos exresponsables de Comunicación y Estrategia de ERC entre 2019 y 2023. No cita los nombres, solo los cargos -no tenía la potestad para hacerlo-, pero en esa época dos de las personas que tuvieron esa función fueron Sergi Sabrià y Marc Colomer. El informe ha sido entregado a los órganos de ética y control de la formación que también están investigando el tema y que tienen que hacer sus respectivos informes y decidir las sanciones.

Las conclusiones de la Comisión de la Verdad han sido presentadas este sábado por el exdiputado del Congreso Joan Tardà, que ha explicado su contenido a puerta cerrada a los militantes que han acudido al congreso de ERC en Martorell. El relato de los hechos es que el partido, a partir de 2016, empezó a tener una "estructura paralela" a quien se encomendaba ciertas campañas de propaganda política que ERC no quería firmar como propias. El problema, según lo explicado, es que partir de 2019 esta estructura se salió de "control" hasta el punto que sobrepasó todos los límites "éticos" con la campaña de los carteles. Esta estructura paralela se habría formado con el aval del departamento de Comunicación de ERC, entre cuyos responsables en esa época hubo Sabrià y Colomer. Además, se explica que las campañas se financiaban a través de Relevance, empresa que ERC contrataba habitualmente para campañas electorales y encuestas. De los cuatro millones de euros que le habría pagada a la empresa, una parte se habría dedicado a esta estructura paralela. No se ha citado la cuantía específica.

Son unos hechos que no debería haber ocurrido nunca. La nueva dirección se compromete a que no se vuelva a repetir Isaac Albert — Vicesecretario de Comunicación de ERC

Si Tardà ha explicado el informe a los militantes, el encargado de hacerlo a los periodistas ha sido el vicesecretario de Comunicación actual, Isaac Albert, que ha aprovechado su comparecencia para pedir perdón "a los militantes, a los votantes de ERC y al país". "Son unos hechos que no debería haber ocurrido nunca. La nueva dirección se compromete a que no se vuelva a repetir nunca", ha dicho. Además, ha recordado que la investigación no está concluida y que la responsabilidad final será del Responsable de Cumplimiento del partido y la Comisión de Garantías.

Enfado en las corrientes críticas

La presentación del informe ha enturbiado el ambiente del congreso republicano, que hasta ese momento era tranquilo. La líder de la corriente crítica Foc Nou, Helena Solà, ha criticado el "escarnio" al que se ha sometido a algunos compañeros del partido. "No es esto, compañeros, no es esto. Esperaba rigor, transparencia e imparcialidad de la comisión, no escarnio", ha dicho en la red social 'X'. Desde otra corriente crítica, la de Nova Esquerra Nacional, también expresaban su enfado ante un informe que han considerado como una "farsa" y un "juicio político". "Lamentable, impreciso, de parte, sesgado, incendiario e irresponsable", ha dicho el exdirigente Isaac Peraire, que lo denunciará en el canal ético de la organización.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Elisenda Alamany, en el congreso de ERC. / Marc Asensio Clupés

En su día, uno de los señalados en el informe, Sergi Sabrià, negó ser el responsable de lo ocurrido. Su explicación es que nunca hubo una estructura paralela, y acusó a Junqueras de azuzar este hecho para ganar la batalla interna por el liderazgo del partido que en ese momento se libraba a cara descubierta. "Hay a quien no le importa ni el partido, ni la militancia, ni la ciudadanía, ni el país, sino el deseo personal de controlar la organización y hacérsela a medida", disparó ese día contra Junqueras. Tanto Sabrià como Colomer están actualmente alejados de la primera línea del partido.

Origen de la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad es una apuesta personal del propio Junqueras que, como avanzó EL PERIÓDICO, anunció durante la campaña electoral de las elecciones internas al liderazgo del partido. Buscaba un golpe de efecto para demostrar que su candidatura también estaba preocupada por el asunto de los carteles y también quería llegar hasta el fondo de la cuestión. Para pilotarla puso a Joan Tardà al frente, exdiputado del Congreso y persona muy respetada por los militantes dentro de la organización.

Cuando Junqueras regresó al frente del partido la puso en marcha sin dilación, pero desde el principio tuvo problemas de operatividad. El gran obstáculo que siempre ha tenido es que no es un órgano previsto por los estatutos del partido, de ahí que algunos militantes -y sobre todo la corriente crítica Nova Esquerra Nacional- hayan presentado batalla para impugnarla. Al final la Comisión no ha sido impugnada y sí ha podido realizar su trabajo, pero con las funciones mucho más acotadas. Por ejemplo, sus conclusiones son solo consultivas, no vinculantes.

Quien sí deberá llegar al final del asunto e identificar a los culpables son los órganos de control del partido que sí que están contemplados por los estatutos de la organización. Son el responsable de Cumplimiento -Lluís Mombiela- y la Comisión de Garantías. El primero tiene que investigar los hechos -ya lo está haciendo- y presentar un informe donde sí podrá señalar a los responsables con nombres y apellidos. Después el órgano de garantías -que lidera Patrícia Gomà- tendrá que dictar las sanciones que estime oportunas. Por lo tanto, todo sigue abierto.