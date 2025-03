¿Sigue ERC dividida tras la elección de Junqueras?: las 4 incógnitas del congreso

ERC celebra este fin de semana en Martorell su trigésimo congreso con el gran objetivo de enderezar su rumbo y dejar atrás la crisis que lleva arrastrando desde la debacle de las elecciones catalanas del año pasado. El cónclave se prevé más tranquilo que hace unas semanas, ya que la dirección de Oriol Junqueras y los sectores críticos han acercado posiciones y han dejado atrás la tensión vivida durante las elecciones internas por el liderazgo de la organización. Aún así, al menos hay cuatro incógnitas por resolver.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. / LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS

¿Con qué apoyo interno cuenta la nueva dirección? Durante el congreso habrá tres momentos donde se podrá comprobar numéricamente. Los 1.524 militantes que se han inscrito -entre ellos el expresidente Pere Aragonès y la exsecretaria general Marta Rovira- deberán votar los tres documentos estratégicos que ha elaborado la dirección: una ponencia política con la estrategia del partido para los cuatro próximos años; una ponencia de reforma de los estatutos y un tercer documento con un esbozo de plan para avanzar hacia la independencia. Los tres textos serán aprobados, pero la incógnita es si lo harán con amplia mayoría o no. Allí es donde se podrá medir si Junqueras vuelve a controlar la organización como en su primera etapa al frente del partido (2011-2024) o debe preocuparse por la contestación interna.

La ponencia política reivindica ERC como un partido centrado en fortalecer Catalunya como nación con un objetivo: recuperar el pulso electoral en las elecciones municipales de 2027. También situará como gran objetivo de la legislatura una nueva financiación de Catalunya. La ponencia estatutaria fortalece los órganos de ética para afrontar casos como el de los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall. Finalmente, la ponencia independentista fija el objetivo de "reducir la presencia del Estado" en Catalunya y plantea un horizonte en el 2031 -cuando ERC cumplirá cien años- para recuperar una "mayoría sólida" a favor de la independencia. En las semanas previas al cónclave, los militantes han presentado 1.851 enmiendas a los textos, de las que solo quedan 11 'vivas', que serán votadas en el cónclave.

El líder de Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs. / Jordi Otix

La presente crisis de ERC ha tenido como gran síntoma la irrupción de cuatro corrientes internas, tres de ellas críticas con la dirección. Otra de las incógnitas, pues, es que papel querrán jugar en el cónclave. Aunque las discrepancias que existen con la dirección son profundas, en los últimos días han acercado posiciones. El gran ejemplo es que Nova Esquerra Nacional retiró dos de sus propuestas más contundentes contra Junqueras y que se tenían que votar en la jornada del sábado. Además, como gesto de buena voluntad por las dos partes, la dirección y tres de estas corrientes han pactado unos nuevos estatutos que reconozcan el papel de estos colectivos dentro de la organización. Todos estos elementos llevan a pensar que el partido ha reducido el ruido interno, aunque no se ha eliminado del todo.

Imagen de la sede de ERC. / Zowy Voeten

En la jornada de este sábado se presentarán las conclusiones de la Comisión de la Verdad, creada por el propio Junqueras para aportar algo de luz al turbio asunto de los carteles difamatorios contra los hermanos Maragall. La comisión deberá pronunciarse sobre si existió una estructura 'B' que hacía campañas de propaganda encubierta al margen del control del partido y, además, con qué financiación contaba. Sin embargo, no podrá ofrecer tota la verdad. Esta comisión tiene vetado identificar a los responsables por no incumplir la normativa interna de privacidad. En definitiva, este fin de semana el partido podrá hacer autocrítica y pedir perdón, pero no podrá señalar a quiénes considere responsables de los hechos. Esto deberán hacerlo los órganos de control de la organización.

Salvador Illa y Oriol Junqueras, en el Palau de la Generalitat / EFE

El congreso también servirá para que ERC dé pistas sobre si sigue dispuesta a seguir pactando con el PSC y el PSOE o, por el contrario, cambia de rumbo y a partir de ahora se dedica a torpedear la legislatura del president Illa en el Parlament y la del presidente Sánchez en el Congreso. La dirección de Junqueras presentará un informe que tiene que evaluar si los socialistas están cumpliendo o no con los acuerdos pendientes. Si el informe es favorable, la puerta seguirá abierta. Si es desfavorable, se complicará todo. En los últimos meses, ERC ha arrancado a los socialistas avances en el traspaso de Rodalies y la condonación de la deuda del FLA, pero siguen pendientes otras cuestiones como la nueva financiación para Catalunya. Todas las señales que ofrece la nueva dirección es que querrán ser más exigentes con los socialistas, pero no romperán nada.

Suscríbete para seguir leyendo