El PP se abre a votar a favor de la ley "antiokupación" de Junts en el Congreso

El PP no descarta apoyar la ley "antiokupaciones" presentada por Junts en el Congreso que se debatirá la semana que viene para decidir si sigue su tramitación: "Compartimos el mismo objetivo que es luchar contra las okupaciones", ha declarado el secretario general del partido en Catalunya y diputado en la Cámara Baja, Santi Rodríguez, en una atención a los medios en Barcelona tras reunirse con representantes del sector inmobiliario.

La propuesta normativa de los posconvergentes pretende, entre otras medidas, acelerar el desalojo de los "okupas" posibilitando que el juez pueda ordenar su expulsión 48 horas después de interponer la denuncia si los ocupantes no pueden acreditar la posesión legítima de la vivienda. "Tiene algunos elementos diferentes y otros que son iguales a la nuestra, veremos qué posibilidades hay", ha afirmado el dirigente popular, en referencia a la ley contra la okupación que su partido aprobó en el Senado hace más de un año y que todavía no se ha tramitado en el Congreso, ya que la Mesa -con mayoría del PSOE y Sumar-, no la ha incluido en el orden del día.

Los populares hace meses que reclaman que la presidenta de la Cámara, Francia Armengol, "descongele" esta normativa para que se pueda votar en la Cámara Baja, algo que, para el PP, responde a una actitud voluntaria y "autoritaria" de vetar las propuestas de su formación. "[La Mesa] decide congelar la tramitación de las leyes que son contrarias a su visión", ha denunciado Rodríguez. En una línea similar, pero más contundente, se ha pronunciado el portavoz adjunto del partido en el Congreso, Sergio Sayas, -también presente en la reunión-, quien ha asegurado que esta "paralización" supone un "desprecio al Congreso" y una actitud de "totalitarismo antidemocrático" por parte de Armengol.

De hecho, el partido de Alberto Núñez Feijóo da por hecho que la iniciativa saldría adelante en una votación en el pleno: "Armengol no debate la ley antiokupación porque sabe que la pierde, sabe que los españoles, y en concreto los catalanes, están de acuerdo con las medidas que propone el PP", ha aseverado, insinuando que Junts podría dar apoyo a esta propuesta. De momento, los populares deberán posicionarse la semana que viene sobre si aceptan que se tramite la normativa de los posconvergentes, que va en una línea similar.

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, durante una reunión con los agentes inmobiliarios y el sector de la vivienda en Barcelona. / MARIA PRATDESABA (ACN)

La decisión del TC sobre los pisos turísticos

Este viernes, una delegación de los populares se han reunido en Barcelona para desplegar frente a los representantes del sector inmobiliario catalán su propuesta en materia de vivienda, que va desde la derogación de los topes de alquiler a las rebajas fiscales para atraer a este mercado a los jóvenes. El encuentro llega un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) avalara la ley catalana que permite limitar los pisos turísticos, después de que el PP interpusiera un recurso contra esta normativa.

Para los populares, este dictamen responde a una imparcialidad del órgano judicial, que desde diciembre cuenta con mayoría progresista: "Es fácilmente deducible cuáles serán las resoluciones del actual tribunal en función de si gustan más o menos al Gobierno y a sus socios", ha afirmado el secretario general del PP catalán. Y ha rematado: "Con este Tribunal tendremos pocas sorpresas".