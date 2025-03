El Congreso aprueba la comisión de investigación sobre la dana entre exigencias de dimisión a Mazón

Cuatro meses después de que la dana arrasara buena parte de la Comunitat Valenciana, con el trágico balance de 228 fallecidos, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la dana. En un agrio debate en el que se han quedado solos PP y Vox, los partidos del bloque de la investidura, liderados por Compromís, han exigido la necesidad de conocer la verdad de lo que ocurrió el pasado 29 de octubre y han lanzado duras críticas a los populares y, sobre todo, al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

"El desastre material no era evitable, pero las muertes sí", ha sentenciado la diputada de Compromís Àgueda Micó desde la tribuna de la Cámara Baja antes de denunciar que Mazón "carga con 228 muertes sobre su espalda" porque "prefirió seguir de fiesta antes que salvar a las personas". Y dirigiéndose a la bancada de los populares ha denunciado que estos son "los cómplices máximos de esas muertes" porque están permitiendo que Mazón siga al frente de la Generalitat. "Son los únicos que no se han enterado de que el responsable político es Carlos Mazón y el Gobierno valenciano", ha sentenciado.

Las denuncias de Micó se han repetido después en boca del resto de portavoces del bloque de la investidura que han sacado a colación el auto emitido por la jueza de Catarroja que investiga los 228 fallecimientos. "El derecho a la vida, a la vivienda, a la seguridad... Estos son los derechos de los que son titulares los ciudadanos del País Valenciano y han sido vulnerados", ha asegurado la diputada de ERC Teresa Jordá y el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha apuntado que investigarán el "antes, durante y después de la dana", aunque "algunas cosas ya están claras" con el auto, como que la Generalitat "supo con tiempo" lo que venía.

Y ante todas estas críticas, el PP ha negado la mayor. "En Valencia no falló el Estado, falló Sánchez", ha aseverado la diputada del PP Macarena Montesinos antes de señalar que la riada se debió a la falta de limpieza de los cauces, afear cómo se realizó el "despliegue de las Fuerzas Armadas" y que no estén llegando las ayudas aprobadas por el Gobierno. A voz en grito y con palabras gruesas ha arremetido contra el Ejecutivo, llegando a decir que la imagen de Sánchez saliendo de Paiporta es la de un "presidente cobarde huyendo del pueblo" y que "permanecerá siempre como el retrato de un Gobierno responsable".

Las discrepancias con el PSOE

Por parte de los socios, no todos los reproches han ido hacia el PP. Micó ha criticado también al PSOE por haber retrasado la creación de esta comisión desde la Mesa del Congreso y por haber tardado tanto en sumarse a esta iniciativa. Además, la diputada de Compromís ha lamentado que el PSPV de Diana Morant no vaya a presentar una moción de censura contra Mazón y solo reclamen al president la celebración de elecciones. "No entiendo su estrategia. ¿Por qué no quieren dar apoyo a una moción de censura que nos permite poner contra las cuerdas al PP cuando tanta gente nos lo pide, una moción de censura que la podríamos utilizar para apretar a la derechita cobarde de Vox?", les ha cuestionado.

Tras el debate, la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, ha defendido que "no dan los números" para una moción de censura y que esa votación solo generaría "más frustración". En este sentido, ha señalado que "ya no sirve la dimisión de Mazón" y que "lo único que cabe" es instalar las urnas. "Es la única solución factible", ha dicho. Sobre la comisión, ha explicado que es necesaria porque el PP tiene "secuestradas" la comisión de las Cortes Valencianas y la del Senado. El objetivo, ha dicho, es conocer la verdad y ejercer un efecto "reparador" sobre las víctimas

Planes de trabajo y comparecientes

Con la comisión ya aprobada por el pleno, ahora será la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, quien tendrá que activar los trabajos. Así, en las próximas semanas se espera que los partidos del bloque de la investidura consensúen un primer listado de comparecientes y se fijen las primeras citas. Más allá del propio Mazón y sus 'consellers', la propia Morant ha apuntado a que entre sus planes está llamar a Alberto Núñez Feijóo para que explique sobre qué le informó Mazón durante el día de la dana. Así, ha dicho que pedirán "cada ticket, cada factura": "Queremos que los responsables vengan aquí a contarnos por qué no estaban en el lugar trabajo que les corresponde y haciendo lo que les corresponde".

Sumar, Podemos, ERC y Junts, impulsores de esta iniciativa, fijaron como objetivos principales en el texto registrado la identificación de “todos los responsables con competencias en la gestión de la dana”, incluyendo aquellos que han reducido recursos para hacer frente a estas emergencias; investigar la gestión y el retraso a la hora de alertar a la población; analizar la resiliencia de las infraestructuras de drenaje y su capacidad de absorción; escuchar a aquellos trabajadores que fueron forzados a continuar con su labor; e investigar el trato que han recibido las víctimas por parte de las administraciones.

Choque en las Cortes

La comisión que pondrá en marcha el Congreso en las próximas semanas rivalizará en protagonismo con su homóloga en el Senado, impulsada y aprobada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. Los conservadores llevan semanas afirmando que sólo en esta comisión se perseguirá la verdad y que la del Congreso derivará en una caza de brujas liderada por el Gobierno de coalición. Sin embargo, resulta curioso el listado aprobado por el PP: Pedro Sánchez, siete ministros, varios secretarios de Estado y solo Mazón como representante del Govern.

El PP alega que las Cortes Generales no pueden investigar asuntos autonómicos y que no pueden hacer comparecer a los responsables de las competencias en las comunidades, pese a que en otras comisiones de investigación se ha hecho. Así, los populares evitan llamar a los consejeros del Gobierno de Mazón. No obstante, sí han incluido nombres que no tenían ninguna responsabilidad en la catástrofe, como el expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que desde hace un año es embajador ante la OCDE o la diputada de Compromís Àgueda Micó, que nunca ha ostentado cargos en la administración autonómica.