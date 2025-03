El Parlament pide que el catalán sea reconocido como "lengua de acogida" en todas las nuevas leyes

El Parlament ha aprobado este jueves una moción que insta al Parlament y al Congreso de los Diputados a legislar reconociendo el catalán como "lengua de acogida" para las personas recién llegadas a Catalunya. La propuesta, que ha salido adelante con los votos de PSC, Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, plantea que cualquier nueva legislación aprobada tanto en Catalunya como en el Congreso que afecte a la comunidad autónoma debe garantizar el respeto al artículo 6.2 del Estatut de Autonomía, que establece el catalán como lengua propia.

El texto, presentado por los posconvergentes, llega una semana después del traspaso de las competencias en inmigración que Junts y PSOE sellaron en el marco de los compromisos para la investidura de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. En el articulado de la ley registrado en el Congreso para hacer efectivo la transferencia de las competencias no se hace ninguna referencia explícita al catalán como requisito para la concesión de los permisos de residencia, pero como explicó EL PERIÓDICO, Junts prepara una ley en el Parlament para que estos no se concedan sin saber catalán. La aprobación de la moción este jueves es un primer paso para ello.

La diputada que ha defendido la moción ha sido la posconvergentes Carme Renedo, quien ha asegurado que el texto presentado responde a "medidas concretas y al alcance del Govern" que tienen como objetivo mejorar el uso social del catalán "mientras se avanza" hacia la independencia. Tanto ERC como PSC han presentado varias enmiendas, un gesto que Renedo ha agradecido y ha considerado un buen ejemplo de la efectividad que tiene la "colaboración". De hecho, han sido precisamente los republicanos los que han añadido el punto que recoge que el catalán sea la lengua de acogida en las futuras legislaciones. Marta Vilalta, como representante de ERC, ha sostenido que este paso "facilita la igualdad de oportunidades y la cohesión social".

Imma Ferret, del PSC, ha asegurado que su partido está dispuesto a colaborar con la mejora de la situación del catalán, motivo por el cual ha trabajado conjuntamente con Renedo y Vilalta. En ese sentido, ha puesto en valor debatir esta moción en el Parlament tras conocerse los malos resultados de la última encuesta de usos lingüísticos, ya que "demuestra" que se puede dar respuesta conjunta a la "delicada situación del catalán".

"Tenemos que remar todos y todas en un mismo sentido", ha pedido Ferret, y ha aprovechado su intervención para reprochar a Junts que no se una para sacar adelante el Pacto Nacional per la Llengua, una herramienta que cree imprescindible para avanzar en la mejora del uso social de la lengua: "Aplazar el pacto 'sine die' no es la mejor manera de dar la vuelta a la situación y trabajar conjuntamente", ha deslizado Ferret, una crítica a la que también se ha unido la parlamentaria de la CUP, Pilar Castillejo, que ha considerado una "paradoja" que Junts pida al Govern ciertas cosas, mientras el Executiu insta a este partido a sentarse para que cumpla estas mismas cuestiones en el pacto por la lengua.

A esta cuestión ha hecho referencia Susanna Segovia, diputada de los Comuns, que en su intervención ha pedido al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilà, que dé explicaciones sobre porqué no se está activando este pacto: "Llega el momento de explicar qué está pasando", ha exigido.

PP y Vox, en contra

PP y Vox han votado en contra de este punto, aunque los populares sí han apoyado otros apartados de la moción que defienden mejorar el lenguaje de signos catalán. El diputado del PP, Pau Ferran, ha considerado "insalvable" la moción presentada y ha asegurado que los partidos independentistas usan la batalla del catalán para "perseguir" el español, además de haberla convertido en una "lengua desagradable". Parecido al discurso que ha pronunciado Júlia Calvet, de Vox, quien ha ironizado con que los grupos parlamentarios "se crean" que la lengua está en peligro de extinción, y ha asegurado que "nunca antes se había hablado tanto el catalán".