Illa promete acabar con los caos en Rodalies: "No será fácil ni inmediato, pero lo resolveremos"

"Resolver los problemas de Rodalies no será ni fácil ni inmediato, pero lo haremos". Este es el compromiso que ha asumido el president Salvador Illa este miércoles durante una sesión de control en el Parlament marcada por el caos de los trenes de los últimos 10 días. Presionado por la oposición, pero también por las incidencias diarias en la red ferroviaria, el jefe de la Generalitat ha defendido que se están llevando a cabo grandes inversiones en una infraestructura "desatendida" durante décadas, comprando material rodante que se pondrá en circulación en 2026 y un cambio de gobernanza con el traspaso a Catalunya de la gestión.

El pleno ha arrancado con el Govern sacando pecho de que, pese a ser esta su primera crisis con Rodalies, ha logrado un cierre de filas con ERC y los Comuns, sus socios de investidura, para que se celebre un pleno monográfico el 25 de marzo sobre el funcionamiento de los trenes en el que el president dará explicaciones, mientras que ha sido tumbada la petición de Junts de que Illa compareciera de forma urgente este mismo miércoles. "¿Por qué se esconde y se niega a comparecer?", le ha inquirido el presidente de los posconvergentes en la institución, Albert Batet.

La puya a Junts

Illa no se ha ahorrado una puya en su respuesta cuando ha dejado caer que, de los últimos 15 años, Territori ha estado durante 12 bajo la batuta de Junts. "Si fuera tan sencillo, ya lo hubieran resuelto", ha espetado, además de recordar que el viernes él mismo pidió disculpas a los usuarios y que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, se ha puesto al frente de la situación desde hace días. El president ha admitido que "en algún momento se podría haber hecho mejor", pero que en ningún caso el Executiu se ha escondido, sino que está arremangado para mejorar el servicio.

Ha recordado que, desde que el PSOE está en la Moncloa, se han aprobado 3.700 millones de inversión en Rodalies, adquirido 110 trenes que entrarán en funcionamiento el año que viene y acelerado un traspaso de la gestión fruto del pacto heredado de ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta misma semana deberían estar listos los estatutos de la futura empresa mixta que se hará cargo de la gobernanza del servicio. "No se puede ir a un ritmo mayor de inversiones si se quiere mantener el servicio", ha argumentado Illa.

Los socios aprietan

Pese a que ERC y los Comuns, y también la CUP, han rechazado la propuesta de comparecencia inmediata de Junts, los tres grupos también han apretado las tuercas al Govern a tenor del mal funcionamiento de los trenes. El presidente del grupo de los republicanos en el Parlament, Josep Maria Jové, ha lamentado que coger un tren en Catalunya sea "un suplicio" y ha reclamado al Executiu "ambición y valentía" para señalar a Renfe y no "centrifugar responsabilidades a gobiernos anteriores" teniendo en cuenta que en los últimos siete años son los socialistas los que están en la Moncloa y, por lo tanto, "los que tienen la responsabilidad de las inversiones".

Los Comuns, por su parte, han señalado un "desastre" que hace "demasiados años" que dura y que está condicionando decisiones laborales o cambios de domicilio de los usuarios. Las inversiones, ha dicho Jéssica Albiach, no pueden ser "una excusa para que las cosas no se hagan mejor" y lograr que los trenes en Catalunya dejen de ser "una tartana". Una vez más, ha aprovechado para deslizar que "la prioridad" del Govern debe ser Rodalies y no la ampliación del aeropuerto de El Prat. Más dura ha sido la CUP, que ha reclamado la dimisión de la consellera Paneque, una petición que Illa no ha replicado por falta de tiempo, pero que rechaza de plano.

El president ha pedido a la oposición tener una actitud "constructiva" para abordar soluciones en el pleno monográfico del día 25, donde los grupos presentarán propuestas de resolución que serán votadas en el hemiciclo con la vista puesta en una mejora del funcionamiento de Rodalies.