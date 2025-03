El Parlament da luz verde a la creación de un pacto catalán contra el antigitanismo

El Parlament ha dado luz verde a la creación de una comisión de estudio para elaborar un pacto catalán contra el antigitanismo que tiene el objetivo de velar por la inclusión del pueblo gitano en la sociedad. La iniciativa, presentada de forma conjunta por el PSC y los Comuns, es uno de los acuerdos de investidura que sellaron ambos partidos para la investidura de Salvador Illa y ha recibido el apoyo de los dos partidos impulsores, Junts, ERC, Comuns, CUP; la abstención de PPC y Aliança Catalana; y el voto en contra de Vox.

El grupo de trabajo tiene el objetivo de redactar el futuro pacto que debe recoger las políticas públicas y las reformas normativas necesarias para avanzar hacia la inclusión del colectivo gitano en Catalunya desde el ámbito institucional hasta el social. Se trata de una propuesta que sigue el ejemplo del Congreso que ya aprobó en 2023 un informe para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo con más de 150 medidas.

La diputada encargada de defender la iniciativa en el Parlament por parte del PSC ha sido Susana Martínez Heredia, la primera parlamentaria gitana en entrar a la Cámara catalana: "El antigitanismo no es culpa del pasado, los datos lo confirman" ha declarado la socialista, enumerando algunos de ellos: diez años menos de esperanza de vida, un 89% de pobreza infantil y una tasa de paro tres veces superior a la media. Tras su intervención, el president del Parlament, Josep Rull, ha querido agradecer especialmente sus palabras desde el atril: "Disculpe que rompa el protocolo, pero Catalunya ha tardado demasiado en tener una diputada gitana", le ha dicho a Heredia, que estaba visiblemente emocionada.

Junto con Heredia ha trabajado codo a codo el diputado de los Comuns, también gitano, Andrés García Berrio, quien ha justificado la necesidad de crear la comisión de trabajo para "consolidar" de forma integral la inclusión del pueblo gitano. "El antigitanismo como forma de racismo está todavía demasiado presente", ha lamentado. La composición de este grupo de estudio catalán, que tendrá una vigencia de 18 meses, estará formada por un miembro de cada grupo parlamentario, así como expertos tanto de las entidades relacionadas con la causa gitana como otro tipo de técnicos.

Una cuestión de "justicia social"

Catalunya cuenta ya con varios planos integrales aprobados para mejorar la situación social de los gitanos que se han ido actualizando desde que en 2001 el Parlament aprobó el reconocimiento de la cultura gitana propia, pero el pacto pretende ser un marco más amplio y ambicioso que recoja todas las actuaciones previstas en la línea de la normativa europea que ya prevé la lucha contra su discriminación. "Es importante porque es pasar de las palabras a los hechos", ha defendido la diputada de Junts, Ennatu Domingo, quien ha subrayado el trabajo que ya han hecho los Governs anteriores con los planes integrales.

Desde ERC, Jordi Albert, ha sido claro al declarar que todos los partidos, incluido el suyo, "van tarde" en la elaboración de este pacto y se ha dirigido a Heredia y Berrio, poniendo de relieve que representen al pueblo gitano en la Cámara: "Son gitanos, pero sobre todo, son personas que aportan valor a la sociedad". Los anticapitalistas también se han unido a la causa de la lucha contra el antigitanismo al considerar que se trata de una cuestión de "justicia social" y de dar voz al pueblo gitano: "Es hora de poner fin a siglos de discriminación, no por sensibilidad, sino por responsabilidad", ha dicho Pilar Castillejo.

El PP, pese a su aparente posición a favor, no ha apoyado la propuesta. Si bien la parlamentaria del PPC, Montse Berenguer, ha asegurado que a su partido lo encontrarán "siempre a favor del pueblo gitano y el reconocimiento de sus derechos", su formación, finalmente, se ha abstenido por un tema terminológico, ya que los impulsores del pacto han aceptado una enmienda de ERC para que se llame "pacto nacional" y no "pacto catalán", como estaba previsto inicialmente.

Vox niega la discriminación

Pese al gran consenso que ha logrado la iniciativa en la Cámara, la extrema derecha se ha desmarcado bajo el argumento de que se trata de una medida "paternalista". Mientras Aliança ha decidido abstenerse porque, en palabras de Silvia Orriols, los gitanos sí han sufrido "persecución" pero la solución no es la"discriminación positiva"; Vox ha rechazado la propuesta y su representante, Mónica Lora, lo ha justificado diciendo que la formación está "en contra" de la creación de "cualquier comisión" porque es un "gasto público con funcionalidad nula". La misma diputada ha comentado que "las personas de etnia gitana ya están protegidas por la Constitución como cualquier otro español" y que la elaboración de este pacto es una forma de "señalar y segregar" a este colectivo. Aun así, y pese a votar en contra, ha asegurado que su partido asistirá a las reuniones de trabajo.

"No nos representan"

Las declaraciones de Lora han sentado especialmente mal en la bancada socialista. Heredia ha respondido contundentemente a la parlamentaria de ultraderecha: "El grupo de trabajo no ocasiona ningún gasto, deberíais informaros antes de decir las cosas. Implica que se tiene que trabajar, y eso es lo que no quiere hacer. Antes de ser diputada estuve en el otro lado, con las asociaciones, y usted no vino ni una vez a las reuniones", ha espetado. "Ustedes ni nos representan ni nos salvan, tenemos voz y sabemos donde queremos llegar", ha zanjado la joven.