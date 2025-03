Illa ordena al Govern "dar la cara" para hacer frente a su primera gran crisis de Rodalies

"Dar la cara por Rodalies". Es la orden que ha dado el president Salvador Illa ante la primera gran crisis por el mal funcionamiento de la red ferroviaria de Catalunya que afronta su Govern. Tras una semana de trenes suprimidos, acumulación de retrasos, averías, apagones informativos y evacuación de pasajeros que incluso acabaron caminando por las vías, el jefe de la Generalitat dio un paso al frente pidiendo "disculpas" el viernes a los usuarios afectados. Ahora, tiene por delante días clave para demostrar que Rodalies es una prioridad de su mandato. Los primeros gestos: la reunión con el ministerio de Transportes, Renfe y Adif que la consellera Sílvia Paneque forzó el domingo para anunciar un plan de choque y su presencia este lunes a primera hora de la mañana en el Centro de Gestión de Operaciones, en la estación del Clot-Aragó. Todo, mientras la oposición aprieta con peticiones de dimisiones y un pleno monográfico en el Parlament y está en marcha la contrarreloj para intentar que los sindicatos desconvoquen la huelga de siete días en Renfe que arrancará el próximo lunes por el traspaso del servicio a la Generalitat.

Ante ello, en Palau aseguran que no van a escurrir el bulto y que no se pueden quedar anclados solo en el argumento de que se están acelerando las inversiones y que las obras acarrean consecuencias. "Hay que hablar claro, los usuarios deben estar informados porque va a haber problemas mientras se llevan a cabo los trabajos de mejora", sostienen fuentes gubernamentales, que hacen hincapié en cómo esas comunicaciones deben ser realistas con el servicio con el que van a tener que convivir los pasajeros tras años de desinversión que se está tratando de revertir. El diagnóstico que hacen es que se ha producido una "tormenta perfecta" en los últimos días que conjuga esas obras que están en marcha con incidentes fruto de la meteorología y, reconocen, un conflicto sindical que también interfiere en el funcionamiento ferroviario.

Paneque coge la batuta

Más que preocupación, aseguran, lo que hay es una "ocupación" plena y una vocación de proyectar que el Govern asume el timón de la situación tanto a la hora de heredar el traspaso de la gestión negociado por ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez como de hacerse responsable de las afectaciones que perjudican a los usuarios. Eso sí, negociar con los sindicatos para que el mes de marzo no sume en su historial jornadas de caos fruto de la protesta convocada aseguran que es cosa de Adif, Renfe y del ministerio, que ha repetido por activa y por pasiva que el traspaso a la Generalitat no afectará a sus condiciones laborales. Ahora bien, en el Govern no niegan que cruzan los dedos para no tener que encadenar más días de polémica en tan poco tiempo.

Después de las disculpas públicas del president, ha sido la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica la que ha asumido la batuta de la situación. De hecho, ya pidió la semana pasada comparecer en el Parlament para dar cuenta de la acumulación de incidencias y sobre ella recaerá el grueso de las respuestas que deberá dar el Executiu en el Parlament. Pero que el caos se extendiera el sábado a la estación de Sants por una nueva avería, en este caso, en la alta velocidad, fue la gota que colmó el vaso para que el Govern acabara tirando de la cuerda y forzando que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se plantara en Catalunya, además de los presidentes de las dos empresas públicas, en pleno domingo para anunciar más personal para mejorar la información -a poder ser, ha dicho Paneque, en "tiempo real- y la coordinación de las obras.

Trenes parados por avería eléctrica a 800 metros de la estación de Bellvitge, el viernes / ZOWY VOETEN

La oposición aprieta

No obstante, para la oposición todo esto no es suficiente. Tanto ERC como los Comuns consideran que hace falta elevar la exigencia y han reclamado que se produzcan dimisiones o ceses en Adif, mientras que Junts ha aprovechado para advertir de que no piensa negociar los presupuestos del Estado si el Gobierno no paga 50.000 millones de "deuda pendiente" en infraestructuras a Catalunya. La presencia de Paneque a primera hora de la mañana en la sala de mandos de Rodalies tampoco ha evitado que los socios de la investidura junto a la CUP hayan registrado la petición del pleno monográfico para obligar al Govern a explicarse largo y tendido sobre unas incidencias en los trenes que han tachado de "insoportables".

Saliendo al rescate del Executiu, la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha replicado que es momento de "soluciones y no de dimisiones" para que funcione Rodalies, además de defender que tanto Adif como el ministerio de Transportes han demostrado "estar a la altura" acudiendo a la cita de urgencia. Lo que queda de mes se prefigura como una prueba del algodón de si esta crisis en Rodalies escala o se contiene gracias a los paliativos anunciados, que habrá que ver hasta qué punto pueden mitigar episodios de futuras incidencias. Además de la vaga, antes de que acabe marzo deberían estar listos los estatutos de la empresa mixta que gestionará el servicio en Catalunya.