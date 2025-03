Los acuerdos de la cumbre de Ayuso y Guardiola: de las prácticas de FP dual a la caza y los toros

El camino está marcado: "trabajar duro y pensar en grande". Las presidentas de Extremadura y Madrid, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, están celebrando en la región un encuentro institucional para tejer alianzas y abordar asuntos de interés común, entre ellos el cierre de la central nuclear de Almaraz o el impulso a la Alta Velocidad Madrid-Lisboa, que ambas regiones exigen al Ministerio de Transportes para el año 2030.

Las dos baronesas del PP han rubricado además un protocolo general de actuaciones para fijar un marco de cooperación eficaz en prácticamente todas las áreas de gobierno e impulsar buenas prácticas en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, sanitario, de emergencias o cultural. Como medidas concretas, Guardiola se ha referido a programas de intercambio para que los jóvenes puedan hacer prácticas de FP dual en empresas de ambas regiones o más agilidad en la tramitación de las ayudas a la dependencia ante un cambio de residencia.

Complicidad y críticas a Sánchez

Este lunes ha tenido lugar en Mérida la primera jornada de trabajo de la cumbre, que continuará este martes con una visita a la central de Almaraz. Ayuso se ha desplazado a Mérida con cuatro de sus nueve consejeros y ambos equipos han hecho gala en todo momento de la complicidad y buena sintonía que comparten, aupada por el mantra de las críticas comunes al Gobierno de Pedro Sánchez.

El telón de fondo de la cita es la defensa de Almaraz, un golpe de efecto del Ejecutivo extremeño que ha servido para colar el apagón nuclear en la actualidad política nacional. La presidenta extremeña, que ha destacado que este encuentro es el precedente de colaboración más importante entre ambas regiones, ha agradecido a Ayuso que "tienda la mano de esta manera a Extremadura, de igual a igual, para poder avanzar juntos en la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias".

El espejo de Madrid

"Más allá de los complejos, nos miramos en Madrid porque es una región que lleva años aplicando políticas de libertad que han convertido a la comunidad en todo un referente, no solo en España, no solo en Europa, sino en todo el mundo", ha replicado Guardiola a todos aquellos "que se han puesto un poco nerviosos" con la visita de Ayuso a Extremadura.

"Es la política útil, en la que estamos centradas. La de la cooperación, el encuentro y el compromiso mutuo. Hoy lo que demostramos es que no hay muros que los puentes no puedan superar", ha afirmado Guardiola. Y en la misma línea se ha pronunciado Ayuso. La presidenta madrileña ha explicado que el objetivo de este cónclave no es otro que "acordar, avanzar en distintas políticas" que a partir de ahora, los consejeros de ambos gobiernos tendrán que "aterrizar" para poner en práctica a través de convenios.

"Es muchísimo lo que se hace entre comunidades autónomas y es muchísimo más lo que nos queda por hacer", ha defendido Ayuso tras insistir en que los gobiernos regionales están "al servicio de España entera". "Lo que podamos aprender y mejorar desde las autonomías, lo queremos ofrecer al conjunto de la nación", ha dicho.

Los acuerdos

En concreto, Extremadura y Madrid han acordado compartir experiencias y colaboración en hasta 21 materias distintas, tal y como se recoge en el documento firmado por ambas presidentas, que tiene un total de 25 páginas. Son las siguientes: