La Generalitat activa la maquinaria para asumir las competencias pactadas por Junts y ERC con el PSOE

Desde el momento en el que Salvador Illa puso el pie en la Generalitat, dejó claro que su mandato estaría marcado por la gestión. Siete meses después, no hay conselleria en la que no resoplen por la acumulación de carpetas abiertas. El Govern del PSC no solo ha ordenado acelerar el ritmo de trabajo en todos los departamentos, sino que al mismo tiempo pone en marcha la maquinaria para asumir en tiempo récord una batería de nuevas competencias que, paradójicamente, son fruto de los pactos de Junts y ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de cometidos de calado y de delicado manejo por su impacto en la ciudadanía, especialmente en el caso del traspaso de Rodalies, las políticas migratorias, y una nueva financiación que debe definirse en los próximos meses.

Illa puede presumir de ser el beneficiario de esas negociaciones. De hecho, desde el Govern parten de la idea de que no les perjudica que todas esas concesiones sean fruto o herencia de la acción de los independentistas. Argumentan que, al final, todos los logros alcanzados formarán parte del balance del gobierno del PSC y que, además, gracias a ello se garantiza la estabilidad tanto de la legislatura española como de la catalana. Su empeño es demostrar que por la vía de la "colaboración" se puede llegar más lejos que con de la "confrontación" y que el hecho de que sean dos gobiernos socialistas no impide que en la Generalitat haya "ambición".

Más quebraderos de cabeza

Sin embargo, la asunción de esas nuevas competencias supondrá sumar quebraderos de cabeza para el Govern. Los engranajes están ya activados con consecuencias visibles desde el principio. En cuanto a la red ferroviaria, la R1 pasará a manos de la Generalitat en cuestión de dos meses y los estatutos de la empresa mixta que se hará cargo de Rodalies deben estar listos este mes de marzo. Mismo mes que ha arrancado con más caos en Tarragona e incidencias y durante el que los sindicatos, contrarios al traspaso, han convocado siete días alternos de huelga que el Executiu tratará de desactivar en los próximos días.

En materia de inmigración, el Govern está a la expectativa de si el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts prospera en el Congreso, pero Illa ha ordenado no esperar y poner ya en marcha un grupo de trabajo para estudiar qué recursos son necesarios para el despliegue de las nuevas competencias poniendo al frente a la conselleria de Drets Socials i Inclusió. El mensaje de esta elección está claro: el president busca trasladar que las políticas migratorias no deben quedar encadenadas solo a la carpeta de la seguridad, como entiende que ha hecho Junts, sino que hay que poner el acento también en cómo mejorar la acogida. Se trata de una materia altamente sensible en pleno crecimiento de la extrema derecha con un discurso antiinmigración.

Y en materia de financiación, la reacción de las autonomías gobernadas por el PP a la quita de la deuda del FLA es la antesala de lo que vendrá cuando, antes del verano, los dos gobiernos pongan rumbo a un modelo singular para Catalunya que levanta ampollas en casi todos los territorios. La Agència Tributària de Catalunya ya empezará a ensayar durante la declaración de la renta de este año con la vista puesta en recaudar el IRPF el año que viene. Además, asumiendo parte de la gestión del impuesto de matriculación, acuerdo que el Govern alcanzó la semana pasada con el Gobierno, también se someterá a una suerte de banco de pruebas para recaudar futuros tributos.

El nuevo papel de ERC

Para los acuerdos en Rodalies y en la quita del FLA, la presión de ERC ha sido clave. El partido de Oriol Junqueras se muestra satisfecho por lo logrado, pero se ha adentrado en un terreno desconocido: todos los avances conseguidos serán gestionados por el Govern del PSC, mientras que los republicanos tendrán que mirárselo desde el banco de la oposición. ¿Cómo afrontar este nuevo paradigma? Fuentes de ERC defienden que la labor del partido debe ser luchar por el "interés general" al margen de que quien gestione las nuevas competencias sea un presidente socialista.

La consellera Paneque y Elisenda Alamany el día del pacto de Rodalies. / ACN

Los republicanos, sin embargo, saben que es un asunto delicado lograr avances en autogobierno cuando no se gobierna, ya que se sufre el desgaste de negociar y luego se corre el riesgo de no capitalizar los logros ante la opinión pública. Es por esto que han tejido una estrategia para evitar que esto pase. ERC ha negociado con el PSOE no solo el acuerdo en sí mismo, sino cómo comunicarlo. Así, se ha reservado el derecho de ser el responsable de hacer los anuncios para captar toda la atención mediática posible. Por ejemplo, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, fue la encargada de hacer público el acuerdo de Rodalies, mientras que Junqueras hizo lo mismo con el pacto sobre el FLA.

Para Junts, el paradigma también es nuevo. Han luchado para que el Gobierno delegue a la Generalitat unas competencias en inmigración que acabarán gestionando consellers del PSC. La fórmula de los posconvergentes para rentabilizar el pacto ha sido similar a la de los republicanos: proclamar por tierra, mar y aire que ellos son los responsables que Catalunya gane autogobierne en este asunto. También se han reservado algunos mecanismos para mantenerse en el foco. Las nuevas competencias en inmigración no solo se desarrollarán a través de una ley en el Congreso, sino que se ampliarán con otras normas en el Parlament que constituirán otra oportunidad para reivindicarse.

