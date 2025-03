Lema 8M | "Los cuidados sostienen la vida": ¿qué opinan y qué proponen los partidos en Catalunya?

Las calles volverán a llenarse este sábado con motivo del Día Internacional de las Mujeres de proclamas feministas y en favor de la igualdad real y efectiva. En Barcelona, se espera que decenas de miles de personas acudan a la cita convocada por la Assemblea 8M a las 18.00 horas en la plaza de Universitat, bajo el lema 'Les cures sostenen la vida' ('Los cuidados sostienen la vida').

El manifiesto pactado entre entidades sociales, culturales, sindicales y políticas reivindica los cuidados -las actividades imprescindibles para el bienestar y la reproducción social, como la atención familiar o las tareas domésticas, remuneradas o no- como "pilar esencial de la vida" y denuncia su precarización, ya que estos recaen mayoritariamente sobre las mujeres, siendo un "eje fundamental de desigualdad social y de género": "Los cuidados son un derecho colectivo y una responsabilidad social, no un trabajo individual exigido a las mujeres", reza el texto.

Pero, ¿qué opinan los partidos catalanes y qué proponen para revertirlo?

EL PERIÓDICO ha solicitado a los ocho grupos parlamentarios su valoración. La extrema derecha de Vox ha sido el único partido que no ha querido responder a las preguntas porque "no participa en nada del 8M". El resto de las fuerzas políticas con representación en el hemiciclo coinciden en que hay que 'dignificar' los cuidados, y no discuten que recaigan mayoritariamente sobre las mujeres. Pero, en cuanto a las medidas a tomar, más allá de mejorar los salarios para las que cobran por ello, no hay unanimidad.

La división del trabajo

La portavoz del PSC en el Parlament y en la comisión de igualdad, Elena Díaz, opina que "trabajar por los cuidados significa trabajar por la corresponsabilidad", por lo que el objetivo debe pasar por que "la división entre el trabajo productivo y reproductivo sea completamente equitativa", eso es, con la implicación de los hombres. Para poder lograrlo, valora que hay que batallar por la igualdad laboral y salarial, eliminando la brecha salarial que se sitúa actualmente en el 19,5%. "También necesitamos promover la coeducación y fomentar la conciliación personal y familiar, racionalizando los usos del tiempo", añade.

El primer partido de la oposición, Junts, admiten que no se reconoce a las mujeres "la doble jornada laboral" que supone atender el trabajo familiar. La diputada Ennatu Domingo apuesta por una mayor "sensibilización" de la sociedad "sobre la dimensión de género" en el sistema de cuidados y por la equiparación salarial entre los trabajadores del sistema de servicios sociales y el público, y añade que el aumento del salario-interpersonal catalán también es "necesario" para afrontar el alto coste de la vida en Catalunya.

Por su parte, la exconsellera de Igualtat i Feminismes, actual diputada y portavoz en la materia por ERC, Tània Verge, subraya que "es injusto que las mujeres sigan subsidiando con su trabajo el Estado del Bienestar y que esta sobrecarga les genere escasez de tiempo, precariedad laboral y peor salud". La propuesta de los republicanos para revertirlo pasa por ampliar la oferta de servicios públicos de cuidados, por dignificar las condiciones laborales del sector, por fortalecer las políticas de conciliación -con la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años-, y "reorganizando" los usos del tiempo en las empresas "para garantizar el derecho al tiempo como un derecho de la ciudadanía".

En ello coincide la diputada de los Comuns, Susanna Segovia, y reivindica que los cuidados "son imprescindibles para la vida, para el funcionamiento de la economía y la sociedad", aunque suponen un "trabajo invisible, precarizado e infravalorado" que "perpetua los roles de género y limita la plena participación de las mujeres en el ámbito laboral, social y público", especialmente a las "migradas y racializadas". Por ello, propone que se establezca un sistema público de cuidados y atención a la dependencia, junto con "una red de recursos públicos", además de "un programa específico para la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar".

"Cuando hay recortes y privatizaciones en el sector público, son las cuidadoras las que asumimos todas aquellas responsabilidades a las que no llega el Estado", añade la parlamentaria de la CUP, Pilar Castillejo. Pero, más allá de defender la dignificación de las condiciones de las que se dedican laboralmente a los cuidados, cree que hay que luchar específicamente contra las subcontrataciones, caminando hacia un modelo de "internalización" de los servicios. Sobre los cuidados no remunerados, propone implementar una prestación universal por hijo a cargo, como ya hacen 20 países de la Unión Europea, "con el objetivo de reducir la pobreza infantil" y "un sistema de remuneración" para los que cuidan a dependientes "a lo largo de la vida".

El feminismo

Si bien la diputada del PP catalán, Belén Pajares, cree que "en los últimos 50 años se ha avanzado muchísimo en la equiparación de hombres y mujeres", asegura que "el feminismo actual se ha convertido en excluyente convirtiendo a las mujeres en víctimas, no todas lo son; y a los hombres en criminales por el simple hecho de ser hombres". Admite que los cuidados recaen mayoritariamente sobre las mujeres, pero dice que esto "no debe ser tomado como peyorativo", sino más bien un hecho "a reivindicar", ya que "otras profesiones son mayoritariamente masculinas". En el marco de las propuestas, considera que hay que mejorar las condiciones laborales y reducir las "inaceptables" listas de espera para los grados de valoración de dependencia y discapacidad, "agilizando las ayudas". Así, emplaza al Govern a que este año actualice la cartera de servicios, incluyendo la figura del asistente personal.

La extrema derecha de Aliança Catalana incluye dentro de los cuidados "el amor materno y filial" y asegura que hay que crear ayudas directas y dar beneficios fiscales a los que asuman los cuidados -algo que la administración ya emplea con la valoración de los grados de dependencia y la paga a los cuidadores- y, siguiendo su discurso xenófobo, dar "incentivos" para que "los puestos de trabajo sean ocupados por personas nacidas o arraigadas en Catalunya" y "restringir" la contratación de "extranjeros". Por otro lado, reclama la simplificación de los trámites, la ampliación de las plazas en las residencias y la mejora de los salarios.